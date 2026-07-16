🚨Amerika se bouří proti AI: Oracle a Blackstone čelí odporu v Michiganu⚔️

- Projekt datového centra v Saline Township má hodnotu 16 miliard dolarů a podílejí se na něm společnosti Oracle, OpenAI, Related Digital, Blackstone a Walbridge
- Pouze 14 % Američanů by souhlasilo s výstavbou datového centra ve své vlastní komunitě
- V Michiganu je v současnosti plánováno nejméně 13 podobných projektů
- Bílý dům jedná o dobrovolném závazku na ochranu daňových poplatníků před náklady spojenými s expanzí umělé inteligence
- Projekt datového centra v Saline Township má hodnotu 16 miliard dolarů a podílejí se na něm společnosti Oracle, OpenAI, Related Digital, Blackstone a Walbridge
- Pouze 14 % Američanů by souhlasilo s výstavbou datového centra ve své vlastní komunitě
- V Michiganu je v současnosti plánováno nejméně 13 podobných projektů
- Bílý dům jedná o dobrovolném závazku na ochranu daňových poplatníků před náklady spojenými s expanzí umělé inteligence
Zatímco investoři sledují astronomické investice do umělé inteligence jako motor budoucích zisků technologických gigantů, v malé obci Saline Township ve státě Michigan se právě odehrává jiný příběh. Místní obyvatelé se postavili proti výstavbě datového centra za 16 miliard dolarů a jejich odpor se stal celonárodním tématem jen několik měsíců před klíčovými senátními volbami.
Projekt přezdívaný „The Barn“ buduje konsorcium společností Oracle, OpenAI, Related Digital, Blackstone a Walbridge na ploše přibližně 250 akrů. Podle několika průzkumů schvaluje tempo výstavby datových center pouze třetina Američanů a jen 14 % respondentů by souhlasilo s jejich výstavbou ve své vlastní komunitě. V Michiganu je v současnosti v různých fázích přípravy nejméně třináct podobných projektů, přičemž řada z nich již narazila na silný odpor obyvatel, kteří se obávají dopadů na vodní zdroje, kapacitu elektrické sítě i charakter venkovských oblastí.
Napětí se přeneslo i do politiky. Demokratičtí kandidáti na senátora se rozcházejí v přístupu k regulaci umělé inteligence, zatímco Bílý dům jedná s energetickými společnostmi o dobrovolném závazku, který by měl ochránit daňové poplatníky před náklady spojenými s rozšiřováním infrastruktury pro AI.
Pro investory jde o signál, že sociální a regulatorní riziko se stává reálným faktorem při hodnocení společností navázaných na výstavbu AI infrastruktury. Širší technologické indexy citlivé na téma umělé inteligence tak mohou v nadcházejících týdnech reagovat nejen na hospodářské výsledky, ale i na politické a společenské signály z regionů, jako je Michigan. Otázkou zůstává, zda rostoucí odpor veřejnosti dokáže zpomalit tempo investic do AI infrastruktury, nebo půjde pouze o lokální jev bez výraznějšího dopadu na globální kapitálové výdaje technologických gigantů.
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