Anglo American a Teck Resources oznámily fúzi – vznikne globální gigant zaměřený na měď

Společnosti Anglo American (AAL.L) a Teck Resources (TECKb.TO) oznámily plán sloučení, který představuje druhou největší fúzi v historii těžebního průmyslu. Vznikne tak nový podnik s názvem Anglo Teck, jehož tržní kapitalizace přesáhne 53 miliard USD a který se zařadí mezi pět největších producentů mědi na světě.
Podmínky dohody:
-
Akcionáři Anglo American získají 62,4 % nové společnosti.
-
Akcionáři Teck obdrží 37,6 %.
-
Sídlo bude v Kanadě, ale hlavní burzovní kotace zůstane v Londýně.
-
CEO zůstává Duncan Wanblad (Anglo), zástupcem CEO bude Jonathan Price (Teck).
Fúze přichází v době, kdy roste globální poptávka po mědi, poháněná přechodem k elektromobilitě, výstavbou datových center a rozvojem infrastruktury pro obnovitelné zdroje. Měď je zásadní pro přenos energie a její role ve světové ekonomice stále sílí.
Strategické pozadí:
Obě společnosti čelily v posledních letech pokusům o převzetí:
-
Anglo odmítla nabídku BHP za 53 miliard USD v roce 2024.
-
Teck odmítla nabídku Glencore za 22,5 miliardy USD v roce 2023, ale prodala jí uhelné aktivity za 6,93 miliardy USD.
Fúze je vnímána jako obranný krok vůči dalším pokusům o akvizici, ale zároveň jako logické spojení dvou restrukturalizovaných hráčů se silnými pozicemi v Latinské Americe. Obě firmy provozují sousední měděné doly v Chile – Quebrada Blanca (Teck) a Collahuasi (Anglo) – což může přinést značné synergie v provozu.
Anglo odhaduje, že do čtyř let od dokončení fúze vzniknou úspory a efektivita ve výši 800 milionů USD ročně. Transakce je bez přirážky k ceně akcií (zero-premium all-share deal), přesto akcionáři Anglo obdrží speciální dividendu 4,5 miliardy USD.
Rizika a výhled:
-
Analytici varují před tzv. interloper rizikem – tedy možností, že do procesu vstoupí třetí strana (např. Glencore nebo BHP) s konkurenční nabídkou.
-
V případě odstoupení od dohody platí sankce 330 milionů USD.
-
Regulační schválení může trvat 12–18 měsíců, ale podpora kanadské rodiny Keevil, která ovládá většinu hlasovacích práv Tecku, může pomoci hladšímu průběhu.
Akcie Anglo v Londýně vzrostly o více než 9 %, což představuje největší denní zisk za poslední rok, zatímco akcie Teck v USA posílily o 10,4 % v pre-marketu.
Tato transakce posiluje trend konsolidace v těžbě mědi, kde se očekává nedostatek nabídky v nadcházející dekádě. Anglo Teck tak bude patřit mezi klíčové hráče schopné kapitálově i technologicky reagovat na budoucí poptávku.
Graf AAL.UK (D1)
Akcie společnosti Anglo American dnes zaznamenaly prudký růst a aktuálně se obchodují na úrovni 24,89 GBP, což představuje nové několikaměsíční maximum. Cena výrazně prorazila nad EMA 50 (22,13 GBP) i SMA 100 (21,71 GBP), čímž potvrdila býčí obrat a překonala dlouhodobou konsolidační strukturu. RSI dosahuje hodnoty 68,3, blízko překoupené zóny, což ukazuje na velmi silný nákupní zájem, avšak i možné krátkodobé vyčerpání růstového momenta. MACD se výrazně odchýlil nad signální linii i nad nulovou úroveň, což potvrzuje sílu pozitivního trendu.
Zdroj: xStation5
