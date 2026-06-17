Anthropic vstupuje do klimatické koalice🌱

Koalice Frontier, podporovaná velkými technologickými firmami včetně Stripe a Google, oznámila navýšení financování pro technologie odstraňování uhlíku o dalších 915 milionů USD. Celkové závazky koalice se tak zvyšují na 1,8 miliardy USD. Novým účastníkem se zároveň stává společnost Anthropic, která se tím připojuje k širší snaze technologického sektoru podpořit rozvoj klimatických řešení.
Frontier vznikl v roce 2022 s cílem urychlit rozvoj technologií, které dokážou odstraňovat oxid uhličitý z atmosféry. Principem je, že firmy se zavazují nakupovat uhlíkové kredity dopředu. Tím pomáhají snížit riziko pro projekty, které jsou často technologicky náročné, kapitálově intenzivní a zatím komerčně nerozvinuté.
Nové financování má směřovat do několika oblastí, včetně zvyšování zásaditosti oceánů, tedy metody, která pomáhá oceánům pohlcovat více oxidu uhličitého, odstraňování uhlíku pomocí biomasy, urychleného zvětrávání hornin, při kterém rozdrcené horniny chemicky vážou CO₂, a přímého zachytávání uhlíku ze vzduchu.
Koalice plánuje přibližně 10 až 15 cílených investičních sázek prostřednictvím dlouhodobých odběrových kontraktů. Ty mají trvat 8 až 10 let a mohou sahat až do roku 2040. Tento model je pro sektor důležitý, protože projektům poskytuje předvídatelnou poptávku a usnadňuje získávání dalšího kapitálu.
Z pohledu technologických firem jde také o strategický krok. Umělá inteligence, cloudové služby a datová centra jsou stále energeticky náročnější a tlak na snižování uhlíkové stopy bude pravděpodobně růst. Zapojení Anthropic proto ukazuje, že firmy spojené s AI začínají více řešit nejen výpočetní kapacitu, ale také dlouhodobou udržitelnost svého růstu.
Pro investory je důležité, že trh s technologiemi pro odstraňování uhlíku může v příštích letech získat výraznější podporu od velkých firem a institucionálních investorů. Přesto zůstává sektor rizikový. Mnoho technologií je stále ve fázi rozvoje, náklady jsou vysoké a není jisté, které přístupy se nakonec prosadí v komerčním měřítku. Právě dlouhodobé kontrakty od silných odběratelů ale mohou pomoci oddělit životaschopné projekty od těch, které zůstanou pouze experimentální.
V širším kontextu jde o další signál, že technologické společnosti chtějí hrát významnější roli v klimatické transformaci. Odstraňování uhlíku nenahrazuje snižování emisí, ale podle vědců může být důležité pro kompenzaci emisí v odvětvích, která budou ještě dlouho závislá na fosilních palivech.
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