📉 Apokalypsa akcií softwarových firem řízená AI? Tyto americké technologické akcie prudce klesly — co dál? 🔎

Ve stále velmi solidních výsledcích obou společností se odráží dále zrychlující vývoj umělé inteligence, zejména takzvaných „agentních AI“ systémů, které vyvíjejí největší technologičtí giganti. Trh se chytil jednoduchého narativu: „agentní AI převezme jejich práci, a tím i jejich tržby.“ Ale v oblasti SaaS záleží především na monetizačním modelu, nikoliv na samotné skutečnosti, že lze úkoly automatizovat.
Trhy už dlouho trpí slabostí prohlásit, že nějaké odvětví je „mrtvé.“ Přesto existuje reálná šance, že nás čeká střet s realitou: zavedení hráči nezůstávají stát na místě. Absorbují hrozbu a promění ji v produkt.
- 2015–2016: příběh o tom, že „Amazon zničí maloobchod.“ V praxi lídři jako Walmart a Target proměnili své prodejny ve výhodu: vyzvednutí ve stejný den, BOPIS a mini distribuční centra blízko zákazníkům.
- 2010–2012: šok z cloudu. „AWS zničí Microsoft a Adobe.“ Obě firmy přešly na SaaS a zpeněžily cloud.
Z pohledu obchodního modelu je klíčové toto: agentní AI nemusí SaaS „sežrat.“ Může přidat další vrstvu tržeb. Trh často přeceňuje rychlost disrupce a podceňuje přizpůsobivost zavedených lídrů. Po léta byla základní jednotkou monetizace SaaS „licence na uživatele“ (seat). Agentní AI však mění otázku:
- Ne „kolik lidí kliká v systému,“ ale kolik práce systém reálně vykoná. Práce vykonaná AI agenty je ve skutečnosti novou kategorií „digitální práce.“
- Proto lídři začínají opouštět cenové modely založené na počtu uživatelů a přecházejí k modelům založeným na výsledcích nebo využití – tedy poplatcích vázaných na výstupy nebo činnosti v rámci platformy.
- Tím se snaží zachytit hodnotu vytvořenou automatizací, místo aby ji předali „agentům“ a nechali tím klesnout ARPU.
Salesforce (CRM)
V oblasti CRM jsou mnohé prodejní procesy vysoce opakovatelné. Agentní AI může převzít významnou část této práce. Salesforce nepředstírá, že AI neexistuje – naopak, zavádí Agentforce a přidává mechanismy, které připomínají „platbu za výkon.“ Z hlediska monetizace je to zásadní: AI agent zvládne mnohonásobně více práce než jeden člověk. Pokud platíte za akci místo za osobu, má firma šanci zachovat nebo i zvýšit tržby na jednotku práce, místo aby o ně přišla. To také vysvětluje, proč AI nemusí nutně znamenat „nižší tržby.“ Může to jednoduše znamenat jinou jednotku účtování.
ServiceNow (NOW)
ServiceNow může být dokonce jedním z příjemců přínosů agentní AI – z jednoduchého důvodu: je to workflow společnost operující napříč odděleními, tedy tam, kde je automatizace nejbolestivější a zároveň nejhodnotnější. ServiceNow může fungovat jako systém propojující procesy napříč IT, HR, bezpečností, financemi a servisními operacemi. Model, kde „AI agenti mezi sebou komunikují“ v rámci těchto procesů, je pro startupy obtížně replikovatelný. Startup by musel:
-
Proniknout do organizace
-
Integrovat se s desítkami systémů
-
Projít bezpečnostními zásadami
-
Následně vysvětlit, proč by měl nahradit platformu, na které firma funguje už roky
To vše znamená vysoké náklady na přechod a reálné tření. A trh má tendenci tyto faktory podceňovat. Takže i když agentní AI sníží počet „klikajících lidí,“ platformy SaaS se budou snažit monetizovat „vykonanou práci“ místo „uživatele.“ To nemusí být špatná zpráva pro lídry.
Navíc pokud by zákazníci chtěli odejít od Salesforce nebo ServiceNow, museli by počítat s náklady na přechod, regulatorními a bezpečnostními omezeními a dopadem na distribuci nástrojů v celé organizaci. Takže pokud se podíváme za hluk Wall Streetu o „softwarové apokalypse,“ realita může být jiná: SaaS společnosti využijí silnou AI, změní způsob monetizace a jejich řešení se mohou stát ještě centrálnějšími pro podniky.
Akcie Salesforce (CRM.US) a ServiceNow (NOW.US) - (D1)
Akcie Salesforce se vrátily zpět k víceměsíčním minimům kolem 220 USD za akcii, přičemž pokles od lokálního vrcholu nyní činí téměř 15 %.
Zdroj: xStation5
ServiceNow (NOW.US), společnost zaměřená na automatizaci procesů a úkolů, oslabila poté, co v prosinci schválila rozdělení akcií v poměru 5 ku 1, a od té doby klesla o dalších 12 %. Aktuální cena je téměř o 50 % níže oproti historickému maximu z přelomu let 2024 a 2025.
Zdroj: xStation5
Ocenění a násobky
S poklesem cen akcií se tyto tituly obchodují s rostoucí slevou vůči svým tržbám a ziskům. Poměr ceny k očekávaným 12měsíčním tržbám je aktuálně kolem 18 a PEG poměr je téměř dvakrát „atraktivnější“ z pohledu ocenění oproti vrcholným hodnotám v roce 2024.
Zdroj: Bloomberg Finance L.P., XTB Research
Akcie společnosti ServiceNow se obchodují s jasnou prémií vůči Salesforce díky tempu růstu tržeb a hodnotě, kterou firma v posledních letech přinesla. Oceňovací ukazatele, včetně poměru ceny k očekávaným 12měsíčním tržbám, výrazně klesly. Forward P/E pro ServiceNow je přibližně 30, což nepůsobí zvlášť náročně ve srovnání s průměrem indexu Nasdaq 100 a s ohledem na vysokou kvalitu firmy. ServiceNow dosahuje rekordních zisků a tržeb a tržby rostou velmi solidním tempem kvartál po kvartálu. Silné ekonomické prostředí v USA by mělo podpořit další expanzi.
Zdroj: Bloomberg Finance L.P., XTB Research
