Apple zvažuje akvizici Perplexity AI, aby dohnal konkurenci v oblasti AI

Společnost Apple podle dostupných informací jedná o možné akvizici Perplexity AI, rychle rostoucího startupu v oblasti generativní umělé inteligence. Tento krok by mohl znamenat zásadní obrat ve strategii firmy, která je v roce 2025 pod rostoucím tlakem kvůli slabému výkonu akcií a kritice za pomalý rozvoj v oblasti AI. Akcie Applu od začátku roku oslabily přibližně o 20 % a zaostávají za ostatními technologickými giganty. Oznámení "Apple Intelligence" na konferenci WWDC investory nepřesvědčilo.

Proč může být Perplexity AI strategická

Startup Perplexity AI si získal pozornost jako vyhledávač s generativní umělou inteligencí a dnes má přes 15 milionů uživatelů. Jeho tržní hodnota se odhaduje na 14 miliard dolarů. Akvizice by Applu umožnila výrazně zlepšit stávající AI nástroje, zejména Siri a Safari, a zároveň získat přístup k špičkovým inženýrům a moderním technologiím. To by mohlo firmě otevřít nové příležitosti i v oblasti vyhledávání, kde dnes dominují Google a Microsoft.

Apple již delší dobu signalizuje zájem o hlubší integraci AI do svého ekosystému. Úspěšné začlenění Perplexity by mohlo přinést nové zdroje příjmů, například z cílené reklamy nebo prémiových AI funkcí, a současně posílit uživatelskou zkušenost skrze intuitivnější vyhledávání a hlasové ovládání.

Možná rizika a výzvy při integraci

Navzdory potenciálním přínosům existují i významná rizika. Apple má v minulosti zkušenosti s pomalým začleněním AI technologií – například v případě Siri či Laserlike – a propojení dynamického startupu s uzavřenou firemní kulturou Applu by mohlo být problematické.

Dalším problémem jsou právní spory. Perplexity AI čelí několika žalobám za porušení autorských práv, což by mohlo vystavit Apple regulatornímu tlaku. Rizikem je i narušení lukrativního partnerství s Googlem, který ročně přináší Applu přibližně 20 miliard dolarů díky výchozímu vyhledávači v Safari.

Co tato akvizice znamená pro ambice Applu v AI

Pokud by k akvizici skutečně došlo, jednalo by se o největší obchod v historii Applu – dosud drží rekord koupě Beats v roce 2014 za 3 miliardy dolarů. Zároveň by šlo o jasný signál, že Apple hodlá dohnat konkurenci a aktivně vstoupit do další fáze vývoje umělé inteligence.

Pro investory i trh by to bylo znamení, že Apple bere AI vážně a má ambici stát se relevantním hráčem v oblasti generativní inteligence. Získání Perplexity AI by mohlo firmě otevřít nové příležitosti růstu a změnit její postavení v technologickém světě.

