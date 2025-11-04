Arista Networks – výhled na Q3: Co můžeme očekávat?

- Trhy očekávají tržby přibližně 2,26 miliardy USD (+25 % meziročně) a zisk na akcii (EPS) kolem 0,72 USD.
- Trhy očekávají tržby přibližně 2,26 miliardy USD (+25 % meziročně) a zisk na akcii (EPS) kolem 0,72 USD.
- Segment AI Networkingu a hyperscale datových center zůstává hlavním motorem růstu a tvoří přibližně 65 % celkových prodejů.
- Investoři budou bedlivě sledovat komentáře vedení k poptávce, nákladovým tlakům a maržím v nadcházejících čtvrtletích.
Arista Networks zveřejní výsledky za třetí čtvrtletí 2025 po skončení dnešní seance a očekávání jsou vysoká. Silná poptávka po síťových řešeních pro infrastrukturu umělé inteligence (AI) a hyperscale datová centra pohání dynamický růst tržeb společnosti. Arista je vnímána jako klíčový hráč v oblasti pokročilých síťových technologií, což jí umožňuje udržet si vedoucí pozici v segmentu AI Networkingu.
Klíčové finanční údaje
Tržní konsenzus naznačuje, že výsledky společnosti Arista Networks za Q3 2025 by měly vykázat pokračující silný růst tržeb a udrženou vysokou ziskovost.
-
Tržby za Q3 2025: 2,26–2,3 miliardy USD, což představuje přibližně 25% meziroční růst
-
Tržby z produktů: přibližně 1,9 miliardy USD
-
Tržby ze služeb: zhruba 347 milionů USD
-
Zisk na akcii (EPS): přibližně 0,72 USD, což je meziroční nárůst o více než 13 %
-
Hrubá marže: odhadovaná na 64,2 %, mírně pod úrovní předchozího čtvrtletí
-
Provozní marže: přibližně 47,5 %, potvrzující trvale vysokou ziskovost
Výhled na Q4 2025:
-
Tržby: 2,33 miliardy USD
-
Hrubá marže: 63,2 %
Umělá inteligence a datová centra jako hlavní motor růstu
Segment AI Networkingu a hyperscale datových center je v současnosti nejvýznamnějším zdrojem tržeb společnosti Arista, tvoří přibližně 65 % celkových prodejů. Roste poptávka po ultra-rychlých Ethernet přepínačích, včetně 100G, 400G a 800G. Řešení Arista podporují klíčové klienty jako Amazon, Google, Microsoft, Meta a Oracle, a poskytují spolehlivou infrastrukturu pro AI ve velkém měřítku.
Odhady naznačují, že AI-tržby společnosti Arista by v roce 2025 mohly dosáhnout 1,5 miliardy USD, přičemž další vývoj škálovatelných síťových technologií by se od roku 2027 mohl stát významným zdrojem tržeb.
Silná ziskovost a provozní stabilita
Navzdory nákladovým tlakům a problémům v dodavatelských řetězcích si Arista udržuje jednu z nejvyšších ziskovostí v odvětví. Provozní marže se drží blízko 47 % a peněžní toky z provozní činnosti zůstávají silné. Příjmy ze služeb přispívají k dodatečné finanční stabilitě a posilují vztahy se zákazníky, což umožňuje společnosti zachovat flexibilitu v konkurenčním prostředí.
Výhled a rizika
Přestože poptávka zůstává silná, vedení Aristy nezvýšilo výhled pro rok 2026 po zářijovém Investor Day. Tržní účastníci budou pozorně sledovat komentáře vedení týkající se nákladů na optické komponenty, cenového tlaku ze strany hyperscalerů a potenciálu pro další rozšíření marží v konkurenčním prostředí. Mezi klíčová rizika nadále patří koncentrace tržeb u několika velkých klientů a cyklický charakter investic v sektoru datových center.
Hodnocení trhu
Za posledních 12 měsíců vzrostla cena akcií Arista Networks přibližně o 40 %, což odráží vysoká očekávání trhu ohledně pokračující expanze v segmentu AI. Klíčovým faktorem, který ovlivní reakce investorů po zveřejnění výsledků, bude nastavení tónu výhledu pro nadcházející čtvrtletí a trendy poptávky v oblasti AI Networkingu.
Shrnutí
Společnost Arista Networks vstupuje do konce roku ve silné finanční kondici, se stabilními maržemi a rostoucí přítomností na trhu umělé inteligence. Firma si nadále buduje konkurenční výhodu prostřednictvím inovativních síťových technologií, pokročilého softwaru a partnerství s hlavními hyperscalery. Dnešní kvartální zpráva by měla potvrdit, že Arista zůstává jedním z hlavních příjemců růstu AI a cloudové infrastruktury, s pevným potenciálem dalšího růstu tržeb i marží v následujících čtvrtletích.
