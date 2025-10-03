Armádní platforma NGC2 od Palantiru a Andurilu čelí tvrdé kritice: „Zásadní bezpečnostní nedostatky“

-
Americká armáda bije na poplach kvůli bezpečnostním nedostatkům komunikačního systému nové generace NGC2, na jehož vývoji se podílejí technologické firmy Anduril a Palantir. Interní zpráva armády ze září varuje, že platforma, která má propojit vojáky, senzory, vozidla a velitelská centra v reálném čase, obsahuje zásadní chyby v kybernetickém zabezpečení a její nasazení by mělo být považováno za "velmi vysoké riziko".
Zprávu podepsala Gabrielle Chiulli, hlavní technologická úřednice armády, která mimo jiné upozornila, že systém nedokáže kontrolovat přístup uživatelů, nevede záznamy o aktivitě a není schopný ověřit bezpečnost samotného softwaru. Jinými slovy: není jasné, kdo co vidí, co dělá, a zda do systému nepronikl nepřítel.
Platforma NGC2 je vyvíjena v rámci kontraktu za 100 milionů dolarů, jehož hlavním cílem je modernizace komunikační sítě armády. Kromě Palantiru a Andurilu se na projektu podílí i Microsoft a několik menších dodavatelů. Přestože firmy odmítly na zprávu reagovat, mluvčí armády Leonel Garciga uvedl, že se jedná o součást procesu identifikace a zmírňování zranitelností, nikoli o finální verdikt.
Zpráva ale popisuje konkrétní a znepokojivé nedostatky:
-
Uživatelé mají přístup ke všem datům a aplikacím bez ohledu na stupeň utajení nebo jejich operační potřebu, což umožňuje zneužití citlivých informací.
-
Neexistuje auditní systém, který by zaznamenával, kdo co v systému dělá.
-
Platforma umožňuje provoz aplikací třetích stran, které neprošly bezpečnostním posouzením – jedna z nich vykazuje 25 závažných zranitelností v kódu, jiné přes 200 neprověřených problémů.
Ironií je, že systém byl v březnu testován v praxi při dělostřeleckém cvičení ve Fort Carson, kde podle Andurilu předvedl vyšší spolehlivost než starší systémy. Technologický pokrok ale očividně nestačí, pokud je spojen s bezpečnostním rizikem.
Graf PLTR.US (D1)
Akcie společnosti Palantir Technologies se aktuálně obchodují na úrovni 187,11 USD. Cena akcií se stabilně drží nad klíčovými klouzavými průměry – EMA 50 na hodnotě 166,44 USD a SMA 100 na úrovni 152,04 USD. Tato technická konstelace značí silnou podporu kupců. RSI se aktuálně pohybuje na 64,9 bodech, tedy těsně pod hranicí překoupené zóny. To naznačuje, že růstový potenciál stále existuje, ale s mírně zvýšeným rizikem krátkodobé konsolidace nebo korekce.
Z dlouhodobého pohledu zůstává Palantir v jasně rostoucím kanálu. Další růstový cíl se může nacházet v zóně 190–195 USD, zatímco úrovně kolem EMA 50 mohou v případě poklesu posloužit jako první klíčová podpora.
Zdroj: xStation5
