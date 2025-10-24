Mondelez investuje do generativní AI, chce ušetřit až polovinu marketingových nákladů

- Mondelez očekává snížení marketingových nákladů až o 50 % díky generativní AI.
- AI nástroj bude využit napříč značkami: Oreo, Milka, Chips Ahoy, Cadbury a dalšími.
- Obsah je nadále pod kontrolou lidí a podléhá etickým zásadám společnosti.
- Firma plánuje využití AI i pro televizní reklamy, včetně potenciálu pro Super Bowl 2027.
Společnost Mondelez International, výrobce známých značek jako Oreo, Milka nebo Cadbury, oznámila výrazný posun ve své marketingové strategii. Pomocí generativního nástroje umělé inteligence, vyvíjeného společně s firmou Accenture, plánuje snížit náklady na tvorbu reklamního obsahu o 30 až 50 %. Tento krok přichází v době, kdy se potravinářský sektor potýká s tlakem na marže, rostoucími cly a změnami v nákupním chování spotřebitelů.
Nástroj má být schopen generovat krátká televizní reklamní videa již pro nadcházející vánoční sezónu, a dokonce i pro prestižní Super Bowl v roce 2027. Podle Jona Halvorsona, globálního viceprezidenta pro spotřebitelskou zkušenost, Mondelez do technologie investoval již přes 40 milionů dolarů.
Efektivita a reálné nasazení AI
První využití AI generovaného obsahu se již testuje. V USA je používán pro značku Chips Ahoy na sociálních sítích a v Německu pro Milku, kde například osmisekundové video zobrazuje vlny čokolády přelévající se přes oplatku – s pozadím přizpůsobeným cílovému publiku. Díky tomuto přístupu dokáže firma nahradit klasické animace, jejichž náklady se běžně pohybují ve statisících dolarů.
V listopadu se nástroj chystá rozšířit do online prezentací značky Oreo na Amazonu a Walmartu, a v dalších měsících také na trhy v Brazílii (Oreo, Lacta) a Velké Británii (Cadbury).
Lidský dohled a etická pravidla
Přestože technologie umožňuje výrazné zrychlení tvorby a šíření obsahu, veškerý výstup bude i nadále kontrolován lidmi, aby se předešlo nevhodnému či neetickému obsahu. Mondelez má navíc zavedená přísná interní pravidla, která zakazují například podporu nezdravých návyků, vaping, přehnanou konzumaci, manipulativní jazyk či stereotypní zobrazení.
Oproti konkurentům, jako je například Coca-Cola, která se loni potýkala s kritikou za neautentické „AI postavy“ v reklamách, Mondelez zatím nevyužívá lidské podobizny generované AI.
Graf MDLZ.US (D1)
Akcie společnosti Mondelez International se aktuálně obchodují kolem ceny 60,99 USD, přičemž pokračují v bočním pohybu v pásmu mezi 59–63 USD, které drží od září. Technické indikátory i klouzavé průměry naznačují, že trh se nachází v období konsolidace bez jasného trendu. Klouzavý průměr EMA 50 (62,69 USD) i SMA 100 (64,57 USD) jsou stále nad aktuální cenou, což odráží přetrvávající medvědí trend z předchozích měsíců. Při pokusech o růst se cena několikrát zastavila právě u EMA 50, která nyní funguje jako silná rezistence. RSI je na hodnotě 44, tedy pod neutrální úrovní 50, což ukazuje na mírný prodejní tlak, ale zároveň naznačuje prostor pro případný obrat bez známek přeprodanosti.
Zdroj: xStation5
