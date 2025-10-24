NatWest zvyšuje výhled pro rok 2025, zisk ve 3. kvartálu vyskočil o 30 %

-
Provozní zisk NatWest ve 3Q vzrostl o 30 % na 2,2 mld. GBP, překonal očekávání.
-
Výhled návratnosti vlastního kapitálu zvýšen na 18 %+, nejvyšší mezi britskými bankami.
-
Akcie vystoupaly na maximum od roku 2008 po ukončení státního vlastnictví.
-
Pozitivní vývoj může zastiňovat možná daňová zátěž v chystaném rozpočtu vlády.
-
Provozní zisk NatWest ve 3Q vzrostl o 30 % na 2,2 mld. GBP, překonal očekávání.
-
Výhled návratnosti vlastního kapitálu zvýšen na 18 %+, nejvyšší mezi britskými bankami.
-
Akcie vystoupaly na maximum od roku 2008 po ukončení státního vlastnictví.
-
Pozitivní vývoj může zastiňovat možná daňová zátěž v chystaném rozpočtu vlády.
Britská banka NatWest překvapila trh oznámením 30% meziročního růstu provozního zisku za třetí čtvrtletí roku 2025, který dosáhl 2,2 miliardy liber (2,95 miliardy USD), a zároveň zvýšila svůj výhled návratnosti vlastního kapitálu (ROTE) pro celý rok na více než 18 %. To je nejvyšší úroveň mezi britskými bankami a zároveň jedna z nejvyšších v celé Evropě.
Růst byl tažen zejména širokopásmovým navyšováním objemu úvěrů, především v oblasti hypoték a firemního financování, a také 8,1% nárůstem spravovaných aktiv v segmentu wealth managementu. Banka zároveň nečelila mimořádným nákladům spojeným se skandálem kolem špatného prodeje aut na splátky, který naopak zasáhl konkurenty jako Lloyds.
Akcie na maximu od roku 2008
Po zveřejnění výsledků akcie NatWest vzrostly o 4 %, čímž dosáhly nejvyšší úrovně od prosince 2008 – období vrcholící finanční krize, kdy byla banka částečně znárodněna. V květnu 2025 došlo k úplnému návratu do soukromého vlastnictví, čímž se NatWest symbolicky odpoutala od let vládní kontroly.
Možné akvizice a daňové riziko
Silná výkonnost vyvolala spekulace o tom, že by NatWest mohla uvažovat o akvizicích v oblasti správy majetku. CEO Paul Thwaite však zdůraznil, že každá akvizice musí být výrazně hodnototvorná pro akcionáře.
Banka také uklidnila trh ohledně rizik spojených s privátním úvěrováním – její expozice činí méně než 5 miliard liber z celkových 420 miliard.
Přesto může být pozitivní nálada brzy narušena. Listopadový rozpočet britské vlády by totiž mohl přinést nové daně pro bankovní sektor, které by měly pomoci zalepit schodek veřejných financí.
Graf NWG.UK (D1)
Akcie NatWest Group (NWG.UK) na britském trhu dnes prudce vyskočily až na 5,66 GBP, což představuje výrazný býčí breakout nad předchozí rezistenční úrovně. Cena se aktuálně obchoduje na 5,574 GBP, přičemž se nachází výrazně nad klouzavými průměry – EMA 50 (5,321 GBP) a SMA 100 (5,216 GBP), které budou nyní působit jako silná technická podpora. Tento průraz je podpořen objemem a růstem momenta, což zvyšuje jeho důvěryhodnost. RSI je na hodnotě 60,7, tedy v růstové zóně, ale stále s prostorem před dosažením překoupenosti.
Z hlediska dalšího vývoje může být sledována hranice 5,66–5,70 GBP jako krátkodobá rezistence, zatímco oblast 5,32–5,21 GBP (EMA a SMA) nyní slouží jako klíčová supportní zóna.
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
- Trading pro začátečníky
- TOP 5 Trading nástrojů Ondřeje Hartmana
- Kurz tradingu vs. investování
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Testovací účet u XTB? Procvičte si obchodování zdarma!
Denní shrnutí – Wall Street roste před výsledky „Magnificent Seven“
Palantir a Nvidia spojují síly ve vývoji pokročilé umělé inteligence
Microsoft a OpenAI: Strategická restrukturalizace a nadcházející výsledky jako barometr AI trhu
Akcie Cameco dosáhly rekordních maxim po oznámení strategického partnerství s USA
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.