ASML plánuje zrušit 1 700 pracovních míst

-
ASML propustí 1 700 zaměstnanců, především v Nizozemsku a USA.
-
Cílem je zjednodušení interních struktur a zvýšení flexibility.
-
Firma i přes propouštění očekává další růst tržeb v roce 2026.
-
Akcie ASML vyskočily na historické maximum 1 309 EUR díky silnému výhledu.
-
ASML propustí 1 700 zaměstnanců, především v Nizozemsku a USA.
-
Cílem je zjednodušení interních struktur a zvýšení flexibility.
-
Firma i přes propouštění očekává další růst tržeb v roce 2026.
-
Akcie ASML vyskočily na historické maximum 1 309 EUR díky silnému výhledu.
Společnost ASML Holding NV, nizozemský výrobce špičkového vybavení pro polovodičový průmysl, oznámila plán na zrušení přibližně 1 700 pracovních míst, což představuje asi 4 % její globální pracovní síly. K redukci má dojít převážně v technologické a IT divizi, přičemž nejvíce se dotkne zaměstnanců na vedoucích pozicích v Nizozemsku a částečně také v USA.
Oznámení přichází ve stejný den, kdy firma zveřejnila 13. rok po sobě s růstem tržeb a rekordní objem nových objednávek za čtvrté čtvrtletí. Akcie ASML v reakci vzrostly až o 7,5 % na rekordních 1 309 EUR na burze v Amsterdamu.
Cílem restrukturalizace je zjednodušit organizační strukturu, kterou vedení společnosti označilo za příliš komplexní a zatěžující. CFO Roger Dassen uvedl, že zaměstnanci tráví příliš času koordinací procesů a že změny mají umožnit, aby se „inženýři mohli opět plně věnovat inženýrství“.
Přestože společnost propouští, současně plánuje vytvořit nové pracovní pozice – zejména v oblastech výroby, zákaznické podpory a prodeje. V rámci rozšiřování kapacit chystá také druhé kampusové centrum v Eindhovenu, které má pojmout až 20 000 zaměstnanců. První fáze výstavby má být dokončena do roku 2028.
ASML těží z masivních investic do infrastruktury umělé inteligence, což zvyšuje poptávku po jejích pokročilých litografických strojích, které jsou klíčové pro výrobu nejmodernějších čipů. Firma potvrdila, že očekává další růst tržeb i v roce 2026, protože její zákazníci – největší světoví výrobci čipů – nadále rozšiřují své kapacity kvůli AI.
Graf ASML.NL (D1)
Akcie nizozemské společnosti ASML se aktuálně obchodují na historickém maximu 1 280,80 EUR, přičemž poslední růst byl velmi strmý a agresivní. Technicky se akcie nachází v jasném býčím trendu, když se cena výrazně odrazila od oblasti 1 000 EUR a bez větších korekcí pokračuje vzhůru. Klouzavé průměry EMA 50 (1 021,35 EUR) i SMA 100 (916,00 EUR) se nacházejí hluboko pod aktuální cenou a potvrzují dlouhodobě silný trend. RSI se však dostal na hodnotu 77,1, což značí překoupené pásmo, a tedy možnost krátkodobé korekce nebo konsolidace. Krátkodobě může dojít k výběru zisků, protože akcie vzrostly velmi rychle během krátkého časového období.
Zdroj: xStation5
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Tržní shrnutí: Evropské indexy překonávají americké akcie před otevřením Wall Street 📉
Rekordní čtvrtletí Applu: iPhone, služby a ‚neviditelná‘ AI. Je návrat na trůn na dosah?
Denní shrnutí: Wall Street a drahé kovy se pokoušejí o odraz 📈Microsoft klesá o 12 %
Akcie Applu klesají před výsledky 📉Podrží společnost iPhone?
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.