ASML: Překoná evropský technologický hegemon očekávání i tentokrát?

Největší evropská firma, nizozemská ASML, zveřejní výsledky před začátkem obchodování dne 28. ledna. Trh si již před časem uvědomil, jak nenahraditelnou roli ASML hraje v globální ekonomice a technologickém sektoru. Společnost zažila období silného růstu jak ve finančních výsledcích, tak v tržní valuaci. Otázkou zůstává, zda je zde stále prostor pro další růst.
ASML překonala očekávání na úrovni zisku již šest čtvrtletí v řadě. Podaří se jí v této sérii pokračovat? Očekávání trhu jsou vysoko.
Konsenzus předpokládá zisk na akcii (EPS) kolem 8,2 USD a tržby přes 11 miliard USD, což by znamenalo mezikvartální růst o více než 50 %.
Takto vysoká laťka ale zvyšuje riziko jak pro samotné výsledky, tak pro reakci trhu. I ASML může mít problém tak silný růst v krátkém období doručit, zvláště když omezení prodeje vycházejí primárně ze strany zákazníků, nikoli zevnitř firmy. Důvody zahrnují například zpoždění projektů nebo nedostatek tzv. čistých místností potřebných pro instalaci a provoz strojů.
Jedním z nejdůležitějších segmentů bude „High NA“ – nová generace litografických strojů, kde má ASML nadále 100% monopol. Právě v této oblasti jsou očekávání trhu nejvyšší.
I pokud firma doručí výjimečné výsledky, výhled může být konzervativní. Kombinace silných výsledků a „slabého“ výhledu by mohla vést ke krátkodobé korekci ceny akcií.
Dlouhodobě pak představuje riziko vývoj poptávky v souvislosti s „AI revolucí.“ I v tomto scénáři však finanční výkonnost firmy vykazuje značnou setrvačnost, což zvyšuje pravděpodobnost, že trh stále plně nezapočítal pozitivní dopady spíše než že by již začal zohledňovat rizika.
Možným překvapením konferenčního hovoru by mohly být lepší než očekávané výsledky nebo výhled díky rostoucí poptávce po pamětech RAM.
Finální reakce trhu bude záviset na kombinaci zveřejněných výsledků a poskytnutého výhledu.
ASML.NL (D1)
Růstový trend zůstává silný a existuje jen málo náznaků, že by měl skončit, i když zbývající růstový potenciál se zdá být čím dál omezenější.
Zdroj: xStation
