AstraZeneca nabídne slevy až 70 % na léky na astma a cukrovku v USA

Společnost AstraZeneca oznámila, že od 1. října 2025 začne v USA nabízet své léky na astma a cukrovku se slevou až 70 % z běžné ceny. Krok přichází v reakci na tlak ze strany administrativy Donalda Trumpa, která stanovila 29. září jako lhůtu pro farmaceutické firmy, aby představily vlastní plány na snížení cen léčiv.
Nová platforma AstraZeneca Direct
Firma spustí přímou spotřebitelskou platformu AstraZeneca Direct, která umožní pacientům s platným předpisem zakoupit léky Airsupra (na astma) a Farxiga (na cukrovku) za sníženou cenu, bez nutnosti využití pojišťovny či lékárny.
Lék Farxiga bude nabízen za přibližně 182 USD, což představuje slevu kolem 70 % oproti katalogové ceně. Airsupra bude dostupná za zhruba 249 USD, což je asi o polovinu méně než běžná cena. K dispozici bude také vakcína FluMist ve formě nosního spreje.
Politický a regulační kontext
Tento krok přichází po červencovém dopise prezidenta Trumpa farmaceutickým firmám, v němž požadoval snížení cen léčiv. AstraZeneca se tak připojuje k dalším firmám (např. Bristol Myers Squibb), které v posledních týdnech oznámily podobné slevové programy.
Podle firmy je cílem zvýšit dostupnost léčby pro nepojištěné nebo podpojištěné pacienty. AstraZeneca uvedla, že se nejedná o náhradu běžné pomoci pacientům, ale o doplňkový model.
Ceny v rámci tohoto programu budou odpovídat těm, které budou platit pacienti v systému Medicare a Medicaid od ledna 2026.
Rizika a výzvy
Ačkoli model přímého prodeje pacientům přináší výhody, nese i rizika:
-
Zhoršení vztahů s pojišťovnami a lékárnami, které mohou ztratit příjmy z distribuce.
-
Náklady na logistiku, regulaci a distribuci mohou snížit marže.
-
Právní a regulační dohled — organizace pro ochranu spotřebitelů mohou zkoumat, zda jsou podmínky férové a transparentní.
-
Nízké využití — pokud většina pacientů zůstane u tradiční cesty přes pojišťovnu, může být program neefektivní.
Co sledovat dále
-
Zda model osloví dostatek pacientů a bude škálovatelný.
-
Finanční dopady a zda objem nahradí nižší marži.
-
Reakce regulačních orgánů.
-
Možné rozšíření na další léčiva a trhy.
-
Chování konkurence a reakce pojišťoven.
