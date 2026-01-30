Rekordní čtvrtletí Applu: iPhone, služby a ‚neviditelná‘ AI. Je návrat na trůn na dosah?

Apple zahájil fiskální rok 2026 nejsilnějším čtvrtletním výkonem ve své historii. Gigant z Cupertina nejen láme rekordy v tržbách, ale přetváří svou růstovou strategii prostřednictvím synergie výkonného hardwaru, vysoce ziskových služeb a evolučního přístupu k umělé inteligenci. Zatímco kritici posledních 18 měsíců firmu obviňovali z toho, že zmeškala první vlnu AI rally, Apple se rozhodl vynechat úvodní fázi závodu ve výdajích, což mu nyní může přinést výhodu výrazně nižších nákladů oproti agresivním kapitálovým výdajům firem jako Alphabet, Meta a Microsoft.
📊 Apple Q1 2026 – Klíčové finanční ukazatele
- Celkové tržby: 143,8 mld. USD (+16 % r/r) – Historický rekord.
- iPhone: 85,3 mld. USD (+23,3 % r/r) – Spektakulární návrat supercyklu.
- Služby: 30,0 mld. USD (+14 % r/r) – Nové historické maximum s hrubou marží 76,5 %.
- Čistý zisk: 42,1 mld. USD (EPS: 2,84 USD, +19 % r/r).
- Hrubá marže (celkem): 48,2 % – Nad horní hranicí předchozího výhledu.
- Instalovaná báze: Více než 2,5 mld. aktivních zařízení.
- Návrat kapitálu: 32 mld. USD vráceno akcionářům během jediného čtvrtletí.
- Výhled na Q2: Očekávaný růst tržeb o 13–16 % r/r při zachování marží na úrovni 48–49 %.
Společnost čelila překážkám kvůli vnímanému zpoždění v AI závodě, přičemž její akcie za poslední rok vzrostly jen o 8 %. Na druhé straně Apple nadále generuje silné tržby a zisky při zachování nákladové disciplíny. Je to definitivní plán pro návrat na špičku trhu?
Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB
1. iPhone a služby: Dvojitý motor růstu
Apple rozhodně rozptýlil obavy ze stagnace iPhonu. Dynamika prodejů se zrychlila ze 6% růstu ve Q4 2025 na ohromujících 23 % v aktuálním období. Klíčovou roli sehrály rozvíjející se trhy, zejména Čína (+38 % r/r) a silný růst v Indii.
Současně se segment služeb transformoval z doplňku k hardwaru na hlavní pilíř podnikání. Při výnosech 30 mld. USD za čtvrtletí je Apple Services srovnatelný s největšími firmami z Fortune 50. Tento segment je „tichým motorem“ valuace: tržby jsou opakující se, odolné vůči hardwarovým cyklům a díky vysokým maržím hlavním zdrojem růstu čistého zisku.
2. AI strategie: ‘Neviditelná‘ inteligence místo efektu
Apple zvolil unikátní strategii „neviditelné AI“. Místo toho, aby propagoval samostatné modely jako Microsoft nebo Google, integruje umělou inteligenci hluboko do uživatelského prostředí systému.
-
Hybridní architektura: Úlohy jsou rozděleny mezi zpracování v zařízení a Private Cloud Compute.
-
Partnerství s Gemini: Licencováním Google Gemini Apple de facto uznal, že potřebuje externí podporu v oblasti foundation modelů. Tato spolupráce umožňuje rychlou modernizaci Siri bez vícenákladů na vlastní datová centra, která aktuálně zatěžují konkurenci.
-
Nepřímá monetizace: AI není samostatný produkt, ale katalyzátor pro upgrady hardwaru (např. iPhone Pro) a zvýšené využívání iCloud předplatných.
Zatímco mnoho AI konkurentů zápasí s monetizační mezerou — vysoké CAPEX výdaje zatím nepřinášejí odpovídající příjmy — Apple využívá konkurenční prostředí ke kultivaci vlastního ekosystému, což historicky zvládá s úspěchem.
3. Apple vs. svět: Bitva o tržní kapitalizaci
S tržní kapitalizací cca 3,8 bil. USD je Apple momentálně na třetím místě, za Nvidií a Alphabetem. Trh stále oceňuje Apple konzervativněji a nepřiznal mu „AI prémii“ jako poskytovatelům infrastruktury.
Co je potřeba k návratu na první místo?
-
Udržet supercyklus iPhonu: Dodat důkazy, že Apple Intelligence skutečně zkracuje cyklus výměny zařízení.
-
Škálování marží: Udržet ziskovost i přes rostoucí náklady na paměti a AI komponenty.
-
Úspěch nové Siri: Přesvědčit technickou komunitu, že partnerství s Googlem a vlastní čipy Baltra přinášejí lepší UX než Microsoft Copilot.
Akcie Applu zaznamenaly za posledních 12 měsíců smíšený vývoj a od začátku roku 2026 oslabují. Silné první fiskální čtvrtletí (kalendářní Q4 2025) by však mělo obnovit důvěru v pozici Applu jako jednoho z nejodolnějších blue chip titulů na Wall Street.
Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB
4. Závěr
Apple možná přišel pozdě do „AI divadla marketingu“, ale to nutně neznamená, že zaostává v tvorbě hodnoty. Díky kapitálové disciplíně a odmítnutí zapojit se do hektického závodu o datová centra si firma zachovala rekordní marže a umožnila si agresivní zpětný odkup akcií.
Pro investory zůstává Apple unikátním hybridem: bezpečným přístavem generujícím hotovost s integrovanou růstovou opcí na AI. Ačkoli je tato AI strategie „neviditelná“, může se ukázat jako nejlépe monetizovaná v celém odvětví, a to díky uzavřenému ekosystému 2,5 miliardy uživatelů. Pokud trh začne přehodnocovat Apple jako přední AI platformu, jeho návrat na trůn nejhodnotnější společnosti světa se stává pouze otázkou času.
Akcie po zveřejnění výsledků zpočátku vzrostly o 2 % v obchodování po uzavření trhu. Tyto zisky však byly následně plně vymazány. Indexy US100 a US500 vykazují výraznou slabost, což může negativně ovlivnit sentiment při otevření Wall Street během posledního obchodního dne týdne a měsíce.
Zdroj: xStation5
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Tesla před výsledky: Umírněná očekávání a slabé fundamenty
ASML: Překoná evropský technologický hegemon očekávání i tentokrát?
Nová fronta obchodní války – Grónsko❄️ Poroste zlato dál❓
US OPEN: Výsledky bank a fondů podporují ocenění
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.