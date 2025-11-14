Google předkládá nápravná opatření Evropské komisi poté, co mu byla uložena pokuta 2,95 miliardy eur za ad‑tech

-
-
Společnost Google předložila European Commission návrh nápravných opatření po rozhodnutí v září uložit jí pokutu ve výši 2,95 miliardy eur (cca 3,42 miliardy USD) za údajné protisoutěžní praktiky v oblasti reklamních technologií. Místo prodeje částí svého byznysu však Google navrhuje provozní změny, jež mají řešit regulační výtky.
Navrhované kroky
Ve svém plánu Google mj. uvedl, že umožní vydavatelům nastavit rozdílné minimální ceny pro různé nabídky v rámci platformy Ad Manager, a zlepší interoperabilitu svých nástrojů s produkty konkurenčních firem — tak, aby inzerenti a vydavatelé měli větší volbu. Google zdůraznil, že návrh „plně naplňuje rozhodnutí Komise, aniž by došlo k narušujícímu rozdělení firmy, které by poškodilo tisíce evropských vydavatelů a inzerentů“. Společnost současně uvedla, že bude napadat samotné rozhodnutí.
Regulační‑tržní rámec
Tato pokuta patří k nejvyšším, jež Komise kdy uložila. Podle rozhodnutí Komise Google zneužil svou dominantní pozici tím, že upřednostňoval své vlastní reklamní technologie — např. servery pro vydavatele, nástroje pro programatický nákup a výměnu reklam (Ad Exchange) — což vytvořilo „vnitřní střet zájmů“ a narušilo férovou soutěž. Komise nyní posoudí, zda navrhovaná opatření skutečně ukončí tyto praktiky.
Důsledky a další kroky
Pokud Komise návrh akceptuje, ukloní se cesta pro změny chování Google místo strukturálního zásahu. Pokud ne, hrozí odvětví rozdělení aktivit. Pro vydavatele a inzerenty by navrhované změny mohly znamenat větší flexibilitu v biddingových procesech a více konkurenčních možností v reklamní technologii. Google usiluje o to vyhnout se rozdělení — přesto čelí obdobným antimonopolním krokům i v USA.
