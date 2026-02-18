Axcelis Technologies (ACLS) padá o více než 20 %: trh zklamal výhled po výsledcích za 4Q

Akcie Axcelis Technologies, Inc. (NASDAQ: ACLS) ve středu spadly o více než 20 %, když investoři reagovali na slabší výhled pro další kvartál po výsledcích za 4Q. Trh se podle všeho soustředil spíše na očekávání poptávky v roce 2026 než na samotná historická čísla. Axcelis je dodavatel zařízení pro výrobu čipů, specializovaný na iontovou implantaci.
Čím se Axcelis zabývá a proč je pro výrobu čipů důležitý
Axcelis navrhuje, vyrábí a servisuje systémy pro iontovou implantaci – klíčový proces při výrobě polovodičů, který umožňuje přesné „dopování“ waferů. Vlajková platforma Purion zahrnuje nástroje pro různé typy implantace (high energy, high current, medium current) a významnou část byznysu tvoří také servis a poprodejní podpora.
Postavení na trhu: expozice na výkonové polovodiče
Axcelis je často vnímán jako specialista na iontovou implantaci s významnou expozicí na výrobu výkonových čipů (např. pro EV a průmysl). Tento segment umí nabídnout silné růstové cykly, ale při omezení investic zákazníků může být volatilita výrazná.
Co trh vyděsilo
Firma reportovala meziroční pokles tržeb i zisku za 4Q a zároveň nabídla slabší výhled na další kvartál. U výrobců polovodičového vybavení podobná kombinace často vede k prudké reakci, protože trh přecení očekávaný objem zakázek a marže.
4Q: tržby i zisk meziročně níže
Tržby za 4Q klesly na 238,33 mil. USD z 252,41 mil. USD před rokem, GAAP EPS spadlo na 1,10 USD z 1,54 USD. Upravené EPS činilo 1,49 USD.
Výhled: slabší příští kvartál
Axcelis uvedl indikaci tržeb zhruba 195 mil. USD a EPS okolo 0,71 USD pro příští kvartál, což investoři vyhodnotili jako výrazné zpomalení.
Kontext: probíhající fúze s Veeco
Investing.com připomněl, že Axcelis směřuje k all-stock fúzi s Veeco Instruments, která se má uzavřít ve druhé polovině roku 2026. V takové situaci může být trh citlivější na jakékoli známky oslabení poptávky před integrací.
Pohyb ceny ACLS dnes
V posledním dostupném feedu se ACLS obchodoval okolo 79,89 USD (zhruba -19 %) a během dne se dostal až k minimu kolem 75,28 USD, což odpovídá i „více než 20%“ poklesu na některých zpožděných datech. Zdroj: xStation5
