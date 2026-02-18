Zuckerberg má vypovídat v „teen addiction“ procesu: Meta a YouTube čelí porotě kvůli dopadům na mladé

CEO společnosti Meta Mark Zuckerberg má vystoupit u soudu v Los Angeles v ostře sledovaném civilním sporu, který tvrdí, že Instagram a YouTube byly cíleně navrženy tak, aby u mladistvých podporovaly návykové chování a přispívaly k psychickým problémům. Případ je vnímán jako „bellwether“ (testovací) a může ovlivnit tisíce podobných žalob proti sociálním sítím. Meta i Google obvinění odmítají a zdůrazňují investice do bezpečnosti mladých uživatelů.
Co žaloba tvrdí
Žalobkyně, dnes 20letá žena označovaná jako „K.G.M.“, uvádí, že začala používat Instagram a YouTube už v dětství a postupně u ní vzniklo kompulzivní užívání, které mělo souviset s depresí a sebevražednými myšlenkami. Podle žaloby firmy vědomě optimalizovaly funkce a algoritmy pro maximalizaci zapojení (engagementu), přestože měly mít signály o možných škodách.
Kdo je v procesu a proč je to důležité
V řízení zůstávají jako hlavní žalovaní Meta (Instagram) a Google (YouTube); některé další platformy původně zahrnuté do sporu, včetně TikToku a Snapu, se dříve dohodly na urovnání. Jelikož jde o testovací případ, verdikt může ovlivnit vyjednávání a další postup v širší vlně žalob týkajících se dopadů sociálních sítí na mladé.
Na co se může Zuckerbergovo svědectví zaměřit
Otázky mají mířit na to, jak je Instagram navržen, jak platforma pracuje s doporučováním obsahu a jaké produktové volby podporují frekvenci používání. V dosavadním průběhu řízení zaznívaly také odkazy na interní debaty o dopadech na mladé, včetně témat kolem body image obsahu a designových prvků, které žalobci označují za „návykové“.
Obrana Meta
Meta uvádí, že s obviněními zásadně nesouhlasí a je přesvědčena, že důkazy prokážou dlouhodobé úsilí o podporu mladých uživatelů. Firma zároveň poukazuje na bezpečnostní funkce a na to, že část výzkumu zpochybňuje jednoduché příčinné propojení mezi sociálními sítěmi a zhoršením duševního zdraví. Google obvinění také odmítá a zdůrazňuje vlastní bezpečnostní opatření na YouTube.
Co sledovat dál
Důležité bude, zda se u soudu objeví další interní dokumenty, jak porota vyhodnotí otázku „design vs. kauzalita“ (co je příčinou újmy) a zda výsledek posílí nebo naopak oslabí obranné argumenty, o které se technologické firmy v podobných sporech opírají.
