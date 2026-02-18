Nvidia a Meta rozšiřují partnerství v AI hardwaru: Meta plánuje nasazení „milionů“ GPU

Nvidia a Meta Platforms oznámily rozšíření víceletého partnerství, v jehož rámci chce Meta nasadit miliony AI čipů Nvidia napříč svými hyperscale datovými centry. Dohoda zahrnuje současnou generaci Blackwell i budoucí Rubin GPU a zároveň prohlubuje využití CPU a síťové infrastruktury Nvidia. Krok ukazuje, že velcí hráči si zajišťují výpočetní kapacitu na roky dopředu, protože poptávka po trénování i inferenci AI rychle roste.
Co bylo oznámeno
Nvidia uvedla, že jde o „víceleté“ a „vícegenerační“ partnerství napříč on-premise, cloudem i AI infrastrukturou. Meta má budovat hyperscale datová centra optimalizovaná pro trénování i inferenci a podporovaná velkým nasazením CPU Nvidia a „miliony“ GPU Blackwell a Rubin.
Součástí jsou i CPU a síťová vrstva
Vedle GPU Nvidia zdůraznila širší infrastrukturu: Meta rozšiřuje nasazení CPU Nvidia Grace a zároveň má testovat/posuzovat nadcházející CPU Nvidia Vera pro možné velké nasazení zhruba od roku 2027. Dále má Meta integrovat ethernetové přepínače Nvidia Spectrum-X do platformy Facebook Open Switching System, aby zlepšila efektivitu a propustnost sítě pro AI workloady.
Proč je to důležité pro AI datová centra
Oznámení odráží posun od čistého trénování modelů k provozu AI ve velkém (inference), což zvyšuje poptávku nejen po akcelerátorech, ale po celém „stacku“ (výpočet + síť + software). Pro Nvidii jde zároveň o signál, že její CPU roadmap získává prostor u hyperscalerů, kde historicky dominovali tradiční dodavatelé datacenter CPU.
Vlastní čipy Meta zůstávají proměnnou
Meta vyvíjí i vlastní AI čipy a podle médií zvažovala také alternativní dodavatele. Nová dohoda však ukazuje, že Meta i nadále výrazně sází na roadmapu Nvidia pro současná i další nasazení.
Co sledovat dál
Klíčové budou informace o tempu nasazování („miliony“ čipů v praxi), o rozsahu produkčního využití CPU Grace a budoucí Vera a také o tom, zda se Spectrum-X stane standardní síťovou vrstvou napříč širší částí AI infrastruktury Meta.
