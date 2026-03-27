Až 200 dolarů za barel? Dlouhá válka s Íránem může vystřelit cenu ropy 📈

- Macquarie varuje před růstem ropy až na 200 USD za barel.
- Klíčovým rizikem je dlouhé uzavření Hormuzského průlivu.
- Krizový scénář má podle analytiků pravděpodobnost 40 %.
- Brent se nyní drží kolem 108 USD, ale volatilita zůstává vysoká.
Cena ropy by při pokračování války s Íránem až do konce června mohla podle analytiků Macquarie vzrůst až na 200 USD za barel. Takový scénář by počítal s tím, že Hormuzský průliv zůstane uzavřený i ve druhém čtvrtletí, což by znamenalo mimořádně silný zásah do globálních dodávek energií.
Analytici odhadují pravděpodobnost tohoto krizového scénáře na 40 %. Základní varianta s pravděpodobností 60 % naopak počítá s tím, že konflikt skončí už na konci tohoto měsíce. Právě délka uzavření klíčové námořní trasy a případné škody na energetické infrastruktuře mají být hlavními faktory, které rozhodnou o dalším vývoji cen komodit.
Brent se v pátek obchodoval poblíž 108 USD za barel, přičemž dříve během měsíce vystoupal až na 119,50 USD. Trh tak už nyní výrazně reaguje na napětí mezi USA, Izraelem a Íránem. Pro srovnání, historické maximum Brentu činí 147,50 USD z roku 2008, takže případný růst k úrovni 200 dolarů by znamenal zcela mimořádnou situaci.
Hormuzský průliv je pro ropný trh zásadní. Před vypuknutím konfliktu jím denně procházelo přibližně 15 milionů barelů ropy a dalších 5 milionů barelů rafinovaných produktů. Pokud by uzavření trvalo delší dobu, ceny by podle analytiků musely vzrůst natolik, aby došlo k citelnému omezení světové poptávky.
Napětí zatím zcela nepolevilo. Prezident Donald Trump prodloužil termín pro možné údery na íránské energetické cíle o dalších 10 dní, čímž posunul časový rámec potenciální eskalace až na 6. dubna. Írán navíc povolil průjezd 10 ropným tankerům jako gesto dobré vůle, což ale zatím trh výrazněji neuklidnilo.
Graf OIL (H4)
Cena ropy se po předchozí silné růstové vlně stabilizovala a aktuálně se obchoduje kolem 103,38 USD. Trh se přitom stále drží nad oběma klouzavými průměry, konkrétně nad EMA 50 na úrovni 99,85 USD i nad SMA 100 na hodnotě 98,27 USD, což potvrzuje, že střednědobé technické nastavení zůstává nadále býčí. Po prudkém výstřelu začátkem března však přišlo zklidnění a ropa nyní spíše konsoliduje v užším pásmu.
Z technického pohledu je důležité, že se cena drží těsně nad hranicí 100 USD, která nyní funguje jako krátkodobá podpora. Williams %R se pohybuje kolem hodnoty -1, tedy v oblasti silné překoupenosti, což naznačuje, že trh je v krátkém horizontu výrazně natažený a může být citlivý na korekci nebo zpomalení růstu. Také Momentum na úrovni 103,67 ukazuje, že kupci mají stále převahu, i když tempo růstu už není tak dynamické jako při předchozím impulsu.
Nejbližší výrazná rezistence leží na 119,5 USD, kde se nachází předchozí maximum a oblast, od níž se cena v minulosti stáhla. Její překonání by bylo silným signálem pro pokračování růstu a mohlo by znovu otevřít prostor pro pohyb k vyšším cenovým hladinám. Naopak při oslabení by investoři sledovali návrat k pásmu kolem 100 až 98 USD, kde se sbíhají důležité technické podpory včetně obou klouzavých průměrů.
Zdroj: xStation5
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 25 CFD na komodity z různých sektorů!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
