Bain Capital kupuje většinový podíl v divizi Everllence od Volkswagenu

Společnost Bain Capital se dohodla na koupi kontrolního podílu v divizi Everllence, která patří pod Volkswagen a zaměřuje se na výrobu velkých dieselových motorů. Podle oznámení Volkswagenu získá Bain Capital podíl 51 %, zatímco německá automobilka si ve střednědobém horizontu ponechá zbývajících 49 %.
Transakce má Volkswagenu přinést přibližně 7,4 miliardy EUR, tedy zhruba 8,4 miliardy USD. Pro automobilku jde o důležitý krok v rámci snahy zjednodušit rozsáhlé portfolio a posílit finanční pozici v době, kdy čelí tlaku na ziskovost, slabšímu trhu v Číně a nákladné transformaci směrem k elektromobilitě.
Everllence patří mezi přední světové výrobce dvoutaktních lodních motorů, které se používají v plavidlech zajišťujících významnou část světového obchodu. Kromě námořní dopravy má firma růstový potenciál také v oblasti datových center a energetiky. Právě tato kombinace průmyslového know-how a expozice na strukturální růstové trhy mohla být jedním z důvodů vysokého zájmu private equity investorů.
Bain Capital v aukci porazil další silné uchazeče, včetně CVC Capital Partners a konsorcia vedeného EQT. To mělo zahrnovat také významné akcionáře Volkswagenu, například Qatar Investment Authority a Porsche Automobil Holding. Výsledek tak představuje důležité vítězství pro vedení Volkswagenu v čele s Oliverem Blumem, který se snaží skupinu zefektivnit a soustředit na hlavní automobilový byznys.
Akcie Volkswagenu na zprávu reagovaly růstem až o 2 % v ranním obchodování ve Frankfurtu. Přesto zůstávají od začátku roku přibližně 25 % v minusu, což ukazuje, že investoři dál vnímají hlubší strukturální problémy automobilky. Mezi ně patří vysoké náklady v Evropě, americká cla, náročný přechod na elektromobily a sílící konkurence čínských výrobců, zejména společnosti BYD.
Prodej Everllence by měl podle analytiků JPMorgan výrazně posílit finance Volkswagenu. Získané prostředky mohou firmě pomoci v době, kdy potřebuje investovat do nových modelů, technologií a zároveň snižovat náklady. Volkswagen už dříve oznámil plán zrušit do konce dekády přibližně 50 000 pracovních míst v Německu a omezit výrobní kapacity.
Dohoda je důležitá také proto, že Volkswagen má dlouhodobě složitou vlastnickou a řídicí strukturu. Klíčová rozhodnutí vyžadují podporu rodiny Porsche-Piëch, odborových zástupců i spolkové země Dolní Sasko, která drží významný podíl ve firmě. Právě tato struktura často zpomalovala pokusy o prodej nebo oddělení některých aktiv. V tomto kontextu působí dohoda s Bain Capital jako relativně hladce provedený krok.
Z pohledu investorů je transakce pozitivním signálem, že Volkswagen dokáže monetizovat neprioritní aktiva a získat kapitál pro náročnou transformaci. Zároveň ale samotný prodej Everllence neřeší všechny problémy skupiny. Klíčové bude, zda se automobilce podaří zlepšit ziskovost hlavního byznysu, obnovit růst v Číně a obstát v konkurenci rychle rostoucích výrobců elektromobilů.
Graf Volkswagen (VOW1.DE, D1)
Zdroj: xStation5
Zjistěte o akciích, ETF i obchodování více:
- Investice do AI: Nejlepší společnosti pro investice
- ETF vs. akcie: Srovnání, výhody, nevýhody a jak si vybrat
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Jak sestavit portfolio z akcií a ETF fondů?
- Jaké jsou 4 různé typy akcií?
- Investice do vesmíru: jak najít vesmírné akcie?
- Nejlepší ETF fondy 2026 – cesta k pasivnímu investování?
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
- Trading pro začátečníky
- TOP 5 Trading nástrojů Ondřeje Hartmana
- Kurz tradingu vs. investování
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Testovací účet u XTB? Procvičte si obchodování zdarma!
GTA 6 s prvními konkrétními detaily. Co to znamená pro akcie Take-Two Interactive?
📉 EURUSD pod úrovní 1,135
📈 Vítězové a poražení z S&P 500 (24.6.2026)
EU schválila obchodní dohodu s USA těsně před Trumpovým ultimátem
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.