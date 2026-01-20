Banky se bojí Trumpa📉Centrální plánování v USA?

Oznámení Donalda Trumpa z 9. ledna 2026 vyvolalo silnou vlnu nervozity na Wall Street, přestože se zdálo, že investoři si již zvykli na trh otřásaný prohlášeními z Bílého domu.
Tentokrát se však problémy týkají bank a širšího finančního sektoru. Prezident navrhl zavést strop na maximální úrokovou sazbu z kreditních karet ve výši 10 %, a to s účinností od 20. ledna. Zároveň nepředložil žádný právní rámec ani mechanismus vynucení tohoto opatření. Mnozí analytici se snaží návrh nebrat příliš vážně, ale podceňovat Trumpovo odhodlání může být chybou.
Trhy však na podobná oznámení nečekají s detaily. Během několika dní po zveřejnění ztratil finanční sektor desítky miliard dolarů na tržní kapitalizaci. Největší ztráty utrpěly instituce nejvíce závislé na kreditních kartách:
-
Capital One zaznamenala dvouciferný propad akcií
-
Citigroup a American Express oslabily o přibližně 7 %
-
Ztráty zasáhly i platební giganty, jako jsou Visa a Mastercard, kde pokles dosáhl zhruba 5 %
V.US (D1)
Zdroj: xStation5
Průměrná úroková sazba z kreditních karet v USA dnes přesahuje 20 %, přičemž pro prémiové klienty se nejnižší sazby pohybují kolem 12 %. Trumpův návrh by tak znamenal administrativní snížení ceny úvěrů na polovinu v segmentu, který generuje zhruba 160 miliard USD ročně na úrocích. Celkový dluh z kreditních karet v USA překročil 1,2 bilionu USD a podíl nesplácených úvěrů dál roste.
Nelze ani jednoduše vyjmenovat všechny problémy tohoto návrhu. Především je třeba zdůraznit, že prezident k tomuto kroku nemá žádnou legislativní oporu. Takto kontroverzní návrh nemá šanci projít Kongresem a exekutivní příkaz by byl okamžitě napaden a s vysokou pravděpodobností zrušen. Donald Trump však jasně ukazuje, že i když je politika neproveditelná, nezákonná nebo škodlivá, pro jeho administrativu to nepředstavuje překážku.
Co bude dál?
Trh se ocitl v patové situaci. Nikdo nedokáže přesně určit, jak vážně to administrativa myslí, ani v jaké podobě by mohla sazby skutečně snížit. CEO JPMorgan Chase trefně pojmenoval podstatu problému. Varoval, že cenový strop by mohl omezit dostupnost úvěrů, zejména pro nejchudší klienty, a dlouhodobě zvýšit náklady na financování v celé ekonomice. Úrokové sazby nejsou libovolným číslem, ale komplexní funkcí zisku a rizika. Chcete-li snížit sazby, musíte změnit fundamenty trhu – pokus o direktivní zásah může skončit omezením přístupu ke kapitálu, nebo dokonce finanční krizí.
Nejohroženější skupinou jsou klienti se slabou úvěrovou historií.
Podle odhadů odvětví by desítky milionů Američanů mohly přijít o kreditní kartu nebo by jim byly výrazně sníženy limity. Pro banky by to znamenalo uzavření nejrizikovějších portfolií, protože s 10% úrokem nelze pokrýt ztráty ze špatných úvěrů. Zároveň je důležité připomenout, že rostoucí podíl spotřebitelských výdajů je financován právě přes kreditní karty.
Snížení úroků těmto lidem nepomůže – zbaví je nástroje, díky kterému přežívají.
Z pohledu finančních institucí by šlo o zásadní zásah do ziskovosti.
Odhady naznačují, že strop by mohl snížit zisky z kreditních karet až o polovinu a pro specializované emitenty by to mohlo znamenat ohrožení samotného obchodního modelu. Ostré omezení přístupu ke kreditům by mohlo snížit růst HDP až o několik desetin procenta ročně, zejména v období zpomalení. Existuje také riziko, že se dlužníci přesunou k mnohem dražším a neregulovaným formám úvěru, jako jsou tzv. „payday loans“ nebo zajištěné úvěry. V důsledku toho by spotřebitelé, které měl cenový strop chránit, čelili ještě vyšším nákladům a rizikům.
A co když Trump rozhodne „vynutit si strop silou“?
Pokud by k tomu využil politický tlak nebo obcházel Kongres, následovaly by roky soudních sporů a zmrazení investičních rozhodnutí v celém finančním sektoru.
Dopadem na ekonomiku by nebyly levnější úvěry, ale dražší kapitál, nižší ochota riskovat a slabší spotřeba.
Skutečnou hrozbou tak není číslo 10 %, ale signál, že pravidla hry lze změnit přes noc – a to je to, co finanční trhy oceňují nejvíce.
