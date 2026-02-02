Barry Callebaut mění vedení kvůli sporu o oddělení kakaového byznysu

-
Barry Callebaut ukončil spolupráci s CEO Peterem Feldem kvůli sporu ohledně možné separace kakaové divize.
Feld chtěl snížit expozici vůči výkyvům cen komodit a soustředit se na ziskovější čokoládu.
Představenstvo naopak podporuje integrovaný model, považovaný za konkurenční výhodu.
Novým CEO se stal Hein Schumacher, který má firmu vést do „nové fáze růstu“.
Švýcarská společnost Barry Callebaut, největší výrobce čokolády na světě, se v lednu rozloučila se svým výkonným ředitelem Peterem Feldem. Podle informací agentury Reuters došlo ke strategickému střetu ve vedení firmy, zejména ohledně návrhu na oddělení kakaové divize, která je méně zisková a náchylnější k výkyvům cen.
Feld údajně podporoval myšlenku vyčlenění kakaového segmentu a případného prodeje menšinového podílu, což by podle něj pomohlo firmě snížit expozici vůči cenové volatilitě komodit a zaměřit se na ziskovější čokoládový byznys. Tento návrh však narazil na odpor části představenstva, v čele s předsedou Patrickem De Maeseneirem, který preferuje integrovaný model zpracování kakaa i výroby čokolády.
V roce 2024/25 tvořil kakaový segment 31 % celkových tržeb Barry Callebaut, ale jen 15,5 % provozního zisku, což potvrzuje jeho nižší marži oproti hlavní čokoládové divizi. Po prudkém růstu cen kakaa v roce 2024 poptávka na evropském trhu dramaticky poklesla, což ještě více zvýraznilo tlak na tuto část podnikání.
Feld, který nastoupil do vedení teprve v roce 2023, se tak s firmou rozešel po necelém roce. Na jeho místo nastoupil Hein Schumacher, bývalý CEO společnosti Unilever, který má dle interního sdělení „vést firmu do nové fáze růstu“. Ve sdělení pro zaměstnance Barry Callebaut uvedl, že dokončení transformačního programu je vhodným momentem pro změnu vedení.
Nový CEO bude pokračovat ve strategii vertikální integrace, která podle jednoho z klíčových akcionářů, společnosti Artisan Partners (10% podíl), představuje významnou konkurenční výhodu.
Interní rozpory kolem oddělení kakaové divize, míra investic do digitalizace a celkové strategické směřování vedly nakonec k tomu, že obě strany vyhodnotily změnu ve vedení jako nezbytnou.
Graf BARN.CH (D1)
Akcie společnosti Barry Callebaut se po období konsolidace přiblížily k hodnotě 1347 CHF, čímž testují lokální maxima z předchozích měsíců. Cena se stabilně drží nad klouzavými průměry EMA 50 (1257,40 CHF) a SMA 100 (1200,66 CHF), což svědčí o udržení dlouhodobého růstového trendu. RSI osciluje kolem 59,5 bodu, což značí neutrálně-býčí nastavení – stále je zde prostor pro další růst, aniž by byl trh překoupený. Vzhledem ke stabilnímu trendu a opakovanému testování horní rezistence se zvyšuje pravděpodobnost potenciálního proražení vzhůru, zvláště pokud budou investoři podporovat nový strategický směr firmy po nástupu nového CEO. Z pohledu technické analýzy je klíčové sledovat, zda cena dokáže prorazit úroveň 1347 CHF. V případě úspěchu by se otevřel prostor pro další růstový impuls. Naopak první důležitá podpora se nachází u EMA 50 (1257 CHF), jejíž prolomení by mohlo naznačit ztrátu býčího momenta.
Zdroj: xStation5
