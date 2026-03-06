🚩 US500 klesá před otevřením trhu v USA, VIX roste o 6 %

Futures na S&P 500 (US500) vykazují před otevřením amerického trhu výrazné ztráty a sentiment na akciích zůstává utlumený kvůli rostoucím cenám energií, zejména ropy. Trhy zatížily také zprávy o jednáních mezi Čínou a Íránem, během nichž měla Čína údajně silně tlačit na zajištění plně neomezené plavby Hormuzským průlivem.
- Investoři se obávají, že konflikt na Blízkém východě může být dlouhodobý, zatímco eskalace napětí v Perském zálivu dál sílí. Index amerického dolaru (DXY) se už přibližuje k úrovni 100, když umazává několikaměsíční ztráty vůči koši hlavních měn, a další tlak na riziková aktiva přidávají i rostoucí výnosy dluhopisů.
- V krátkém horizontu může US500 dál respektovat spodní hranici trendové linie, nicméně průraz pod 6 800 bodů by mohl vyvolat tlak na opětovné otestování lokálních minim poblíž 6 720 bodů. Indikátor RSI na krátkodobém 5min intervalu znovu klesl blízko 30, což signalizuje přeprodané podmínky.
- Ve 14:30 budou zveřejněna klíčová americká makrodata, včetně maloobchodních tržeb a reportu z trhu práce NFP. Vyšší než očekávané údaje by mohly dál podpořit dolar a dluhopisové výnosy, zatímco mírně slabší nebo údaje odpovídající očekávání by mohly částečně zmírnit inflační obavy. Nejrizikovějším scénářem se jeví výsledek nad očekávání nebo naopak výrazně pod odhady, protože druhá varianta by mohla zvýšit obavy z možné recese.
US500, VIX (M5 interval)
Zdroj: xStation5
Index VIX dosáhl lokálních maxim poté, co během nočního obchodování krátce klesl pod úroveň 23. Poptávka po zajištění proti dalšímu poklesu zůstává silná, protože trh vyhodnocuje, zda lze současné úrovně valuací udržet v prostředí rostoucích výnosů a obnoveného inflačního tlaku.
Zdroj: xStation5
Další články o indexech a jejich obchodování:
- Obchodování indexů – Co je to akciový index?
- Obchodování S&P 500 — Jak investovat do indexu S&P 500?
- Obchodování NASDAQ – Jak investovat do indexu US100?
- Indexy - obchodujte akciové indexy online
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 25 CFD na indexy z různých krajin!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
📈 Online trading konference 2026
Denní shrnutí: Indexy a kryptoměny klesají kvůli rostoucím cenám ropy 🚩 Zlato a americký dolar posilují
Ropa roste o 11 % kvůli eskalujícímu konfliktu na Blízkém východě 📈Růst VIXu pohání strach na Wall Street
BREAKING: Írán naznačuje, že Evropa bude „legitimním cílem“, pokud se EU zapojí do války.
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.