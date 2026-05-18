Berkshire mění portfolio pod vedením Grega Abela, kupuje Deltu a odchází z Amazonu, UnitedHealth, Visa a Mastercard

- Berkshire koupila nový 6,1% podíl v Delta Air Lines za 2,65 miliardy USD
- Berkshire prodala pozice v Amazonu, UnitedHealth, Visa a Mastercard a 35 % podílu v Chevronu
- Podíl v Alphabetu byl více než ztrojnásoben, nyní dosahuje 16,6 miliardy USD
- Berkshire celkem nakoupila akcie za 15,94 mld. USD a prodala za 24,09 mld. USD – první větší přeskupení pod Abelem
- Berkshire koupila nový 6,1% podíl v Delta Air Lines za 2,65 miliardy USD
- Berkshire prodala pozice v Amazonu, UnitedHealth, Visa a Mastercard a 35 % podílu v Chevronu
- Podíl v Alphabetu byl více než ztrojnásoben, nyní dosahuje 16,6 miliardy USD
- Berkshire celkem nakoupila akcie za 15,94 mld. USD a prodala za 24,09 mld. USD – první větší přeskupení pod Abelem
Berkshire Hathaway zveřejnila výraznou obměnu portfolia za první čtvrtletí pod vedením generálního ředitele Grega Abela, včetně nové pozice v Delta Air Lines v hodnotě 2,65 miliardy USD a menší nové investice do Macy's. Konglomerát zároveň prodal několik menších pozic, včetně Amazonu, UnitedHealth Group, Visa a Mastercard, a více než ztrojnásobil svůj podíl v Alphabetu. Akcie Delty po zveřejnění vzrostly v after-marketu o 3,3 % a Macy's přidalo 6,3 %, protože investoři reagovali na první širší sadu akciových změn od chvíle, kdy Abel nahradil Warrena Buffetta ve funkci generálního ředitele.
První větší posun portfolia po nástupnictví po Buffettovi
Změny se objevily v nejnovějším regulatorním podání Berkshire, které zachycuje americky obchodované pozice k 31. březnu. Berkshire uvedla, že během čtvrtletí nakoupila akcie za 15,94 miliardy USD a prodala za 24,09 miliardy USD, což ukazuje na zřetelné přeskupení akciového portfolia po Abelově nástupu do role CEO v lednu, zatímco Buffett zůstal předsedou správní rady.
Největším novým krokem Berkshire byl nákup 6,1% podílu v Delta Air Lines, což odpovídá 39,8 milionu akcií. Firma také zveřejnila přibližně 3milionový podíl v Macy's v hodnotě kolem 55 milionů USD a více než ztrojnásobila svou investici do Alphabetu, která nyní dosahuje 16,6 miliardy USD a patří mezi největší akciové pozice Berkshire. Berkshire zároveň více než zdvojnásobila svůj podíl v The New York Times a uvedla, že nyní vlastní 9,4 % této společnosti.
Berkshire zároveň výrazně omezila řadu menších pozic
Na straně prodejů Berkshire ukončila několik investic, které byly menší než její hlavní dlouhodobé držby. Reuters uvedl, že mezi největší zcela prodané pozice podle stavu na konci roku patřily Visa, Mastercard, UnitedHealth, Domino's Pizza, Aon a Pool, zatímco Berkshire také prodala 35 % svého podílu v Chevronu, i když Chevron zůstal pátou největší pozicí v portfoliu.
Na toto podání navázaly i dřívější zprávy, že Abel prodával akcie dříve spravované bývalým portfolio manažerem Berkshire Toddem Combsem, který v prosinci odešel do JPMorgan Chase. Reuters už v dubnu uvedl, že Abel pravděpodobně neplánuje najmout nikoho nového na správu portfolia a Berkshire zároveň neuvedla, které pozice dříve spadaly pod Combse a které pod Teda Weschlera.
Trhy nyní budou sledovat, zda Abel bude menší pozice Berkshire obměňovat aktivněji než Buffett a zda investice do Delty a Alphabetu naznačují širší posun směrem k cyklickému cestování a velkým technologickým titulům. Investoři budou zároveň čekat na další podání Berkshire, která ukážou, jak Abel plánuje využívat obrovskou hotovostní pozici společnosti napříč akciemi i plně vlastněnými podniky.
Zjistěte o akciích, ETF i obchodování více:
- Investice do AI: Nejlepší společnosti pro investice
- ETF vs. akcie: Srovnání, výhody, nevýhody a jak si vybrat
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Jak sestavit portfolio z akcií a ETF fondů?
- Jaké jsou 4 různé typy akcií?
- Investice do vesmíru: jak najít vesmírné akcie?
- Nejlepší ETF fondy 2026 – cesta k pasivnímu investování?
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Arm Holdings pod regulačním tlakem!
🎥 Podaří se ServiceNow odolat konkurenci a umělé inteligenci?
US Open: Investoři vyčkávají na klíčový report Nvidie
Hrozí výpadek čipů? Čtyři scénáře, které mohou rozhodnout o budoucnosti Samsungu 💾
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.