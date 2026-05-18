Hrozí výpadek čipů? Čtyři scénáře, které mohou rozhodnout o budoucnosti Samsungu 💾

- Samsung a odbory jednají o bonusech, přičemž odbory požadují 15 % provozního zisku pro zaměstnance.
- Nejpravděpodobnější variantou může být kompromis nebo omezená stávka bez zásadního dopadu na výrobu.
- Vláda může v krajním případě využít nouzovou arbitráž, pokud by stávka ohrozila ekonomiku.
- Dlouhodobý konflikt by mohl zasáhnout dodavatelské řetězce, protože čipy tvoří 36 % exportu Jižní Koreje.
Samsung Electronics a jeho největší odborová organizace vedou intenzivní jednání, která mají zabránit možné stávce. Spor přichází ve velmi citlivém období, protože Samsung těží z mimořádně silné poptávky po čipech pro umělou inteligenci a zároveň čelí tvrdé konkurenci ze strany společností SK Hynix a Micron Technology.
Napětí mezi vedením a zaměstnanci roste především kvůli otázce odměn. Akcie Samsungu od začátku roku 2025 výrazně vzrostly a firma těží z rekordních zisků, ale část zaměstnanců má pocit, že se na úspěchu společnosti nepodílí dostatečně. Právě to zvyšuje tlak na vedení, aby nabídlo atraktivnější bonusový systém.
Odbory požadují zrušení stropu na bonusy a chtějí, aby bylo 15 % provozního zisku určeno na zaměstnanecké odměny. Navíc usilují o to, aby tento mechanismus byl pevně zakotven v pracovních smlouvách. Vedení Samsungu naopak navrhuje vyčlenit na bonusy 10 % provozního zisku a přidat jednorázový kompenzační balíček, který by podle firmy mohl překonat běžné standardy v odvětví.
Možné scénáře vývoje:
- Kompromis na poslední chvíli
- Nejpozitivnějším scénářem je dohoda ještě před vypuknutím stávky. Samsung by mohl odborům nabídnout lepší bonusy nebo mírně zvýšit celkové odměny, aniž by plně přistoupil na jejich požadavek. Pro odbory by šlo o viditelné vítězství, protože by získaly vyšší výplaty i větší uznání uvnitř firmy. Pro Samsung by tento výsledek znamenal uklidnění situace bez zásadního narušení výroby.
- Stávka s omezeným dopadem
- Pokud dohoda nevznikne, zaměstnanci mohou přistoupit k rotačním odstávkám, demonstracím nebo jednodenním protestům. Ty by vytvořily veřejný a politický tlak, ale nemusely by zásadně omezit výrobu, protože čipové továrny jsou vysoce automatizované a běží nepřetržitě. I menší narušení by však mohlo znervóznit investory, protože polovodičová divize tvoří více než 90 % zisků společnosti.
- Zásah vlády
- Pokud by stávka začala ohrožovat výrobu čipů a širší ekonomiku, jihokorejská vláda může využít mimořádný nástroj v podobě nouzové arbitráže. Ten by dočasně zastavil stávku a dal prostor Národní komisi pro pracovní vztahy, aby připravila závazné řešení. Tento mechanismus byl v Koreji od roku 1969 použit pouze čtyřikrát, což ukazuje, že by šlo o výjimečný krok.
- Dlouhodobý pat
- Nejvážnějším, ale méně pravděpodobným scénářem je dlouhodobá stávka, do které by se zapojili klíčoví polovodičoví inženýři, pracovníci údržby a výrobní specialisté. Přestože jsou továrny Samsungu silně automatizované, stále závisejí na odbornících, kteří dohlížejí na citlivé výrobní procesy a rozšiřování produkce pokročilých čipů. Delší výpadek by mohl zasáhnout nejen Samsung, ale i globální dodavatelské řetězce.
Možnosti odborů narušit výrobu však omezilo soudní rozhodnutí z 18. května. Soud nařídil zaměstnancům zajišťujícím klíčovou údržbu, bezpečnost a provozní ochranu, aby pokračovali ve svých funkcích i během případné stávky. Zároveň zakázal obsazování důležitých výrobních a provozních prostor, včetně polovodičových linek, výzkumných zařízení a skladů nebezpečných chemikálií.
Dopady by v nejhorším případě mohly přesáhnout samotný Samsung. Polovodiče tvořily v prvních třech měsících roku 2026 přibližně 36 % jihokorejského exportu podle hodnoty. Delší narušení výroby u tak významného hráče by proto mohlo zasáhnout nejen globální trh s čipy, ale také širší jihokorejskou ekonomiku.
Z pohledu investorů je důležité, že spor přichází v době, kdy Samsung potřebuje bezchybně zvládat růst poptávky po AI čipech. Jakékoliv prodlužování napětí může zvyšovat obavy zákazníků i trhu, zvlášť když konkurenční SK Hynix už získal podporu zaměstnanců díky sdílení zisků. Samsung tak neřeší pouze pracovní konflikt, ale i otázku důvěry v době, kdy se rozhoduje o budoucím postavení firmy v nejrychleji rostoucí části polovodičového trhu.
