🚨 Bitcoin klesá na 69 000 USD 📉 Scénář korekce 1:1?

Bitcoin dnes klesá k úrovni 69 000 USD a graf ukazuje zřetelné podobnosti mezi výprodejem z konce října, kdy cena spadla přibližně ze 112 000 USD na 80 000 USD, a nejnovější sestupnou vlnou zhruba z 97 000 USD na 60 000 USD.
- Pokud bychom předpokládali scénář korekce 1:1 – nejen ve formě pullbacku, ale i z hlediska následného odrazu a konsolidace – mohla by se oblast 72 000–73 000 USD ukázat jako významná rezistence. To by odpovídalo předchozímu přibližně 20% růstu, kdy Bitcoin vzrostl z okolí 80 000 USD v listopadu na zhruba 97 000 USD na začátku roku 2026.
- Pokud by mezi jednotlivými impulzy uplynulo podobné časové období, další výraznější nárůst volatility by se mohl objevit až v dubnu. A pokud by se další pohyb shodoval s předchozím poklesem i co do rozsahu (1:1), mohl by Bitcoin potenciálně klesnout směrem k 49 000 USD, měřeno od oblasti 72 000 USD.
- Mezitím se RSI odrazilo z extrémně přeprodaných úrovní okolo 18 a nyní se pohybuje těsně pod 32. Pro skutečné otočení medvědího momenta by Bitcoin pravděpodobně musel znovu získat úrovně nad 80 000 USD. Silná nabídka v pásmu 72 000–73 000 USD však naznačuje, že trh zůstává opatrný a stále viditelně „otřesený“.
Bitcoin (D1)
Zdroj: xStation5
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 40 populárních kryptoměn s pákovým efektem!
- Pozice na nákup (long) i prodej (short)
- Možnost obchodování s pákou 1:2
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Denní shrnutí – Silná zpráva NFP může oddálit snížení sazeb Fedu
Bitcoin klesl pod 67 000 USD, sentiment na rizikových trzích slábne
BREAKING: Masivní nárůst zásob ropy v USA!
US OPEN: Silná data z trhu práce naznačují pomalejší tempo snižování sazeb?
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.