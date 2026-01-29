🚨Bitcoin klesá o 5 %, testuje lokální minima poblíž úrovně 84 000 USD

Cena největší kryptoměny, Bitcoinu, dnes klesá o více než 5 % na přibližně 84 000 USD, čímž testuje úrovně, které byly zaznamenány – a bráněny – v prosinci a na začátku listopadu loňského roku. Širší trh s kryptoměnami je rovněž pod tlakem: Ethereum oslabuje o přibližně 6 % na zhruba 2 850 USD, zatímco menší altcoiny klesají ještě prudčeji.
Odlivy z amerických spotových ETF produktů, omezená nákupní aktivita ze strany firem akumulujících Bitcoin a slabý výkon Bitcoinu ve srovnání s akciovými indexy – a zejména s drahými kovy – odvádějí globální kapitál pryč z kryptoměn. V souladu s narativem o vývoji po halvingu vytvořil Bitcoin lokální vrchol v říjnu, a pokud šlo o vrchol celého býčího trendu, mohla by cena do konce roku potenciálně klesnout až k 50 000 USD.
Bitcoin (D1)
RSI klesá směrem k úrovni 35, což ukazuje na podmínky blížící se přeprodanosti, zatímco MACD generuje další medvědí překřížení. Cena se aktuálně obchoduje zhruba 20 % pod 200denním klouzavým průměrem EMA200 (červená linie). Poslední pokles byl nedávno zastaven na úrovni 38,2% Fibonacciho retracementu poklesu od října 2025 (z úrovně kolem 126 000 USD). Klíčová rezistence se nyní nachází poblíž 91 000 USD (23,6% Fibonacciho úroveň a oblast kolem EMA50, oranžová linie). Klíčová zóna podpory se nachází mezi 79 000–80 000 USD, tedy na „korekčním minimu“ z října. Další významná podpora leží poblíž 75 000 USD, což odpovídá úrovním z panického výprodeje v dubnu 2025.
Zdroj: xStation5
