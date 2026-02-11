Bitcoin klesl pod 67 000 USD, sentiment na rizikových trzích slábne

-
Bitcoin klesl pod 67 000 USD a prolomil krátkodobou technickou podporu.
Růst výnosů a slabší rizikový sentiment zatížily kryptoměnový trh.
Zvýšená volatilita odráží citlivost na makroekonomické faktory.
Trh sleduje klíčové úrovně podpory pro potvrzení stabilizace.
Bitcoin oslabil pod hranici 67 000 USD, čímž prohloubil nedávnou korekci v prostředí zhoršujícího se sentimentu na globálních trzích. Pokles přichází v době zvýšené volatility na akciových trzích a přehodnocování očekávání ohledně dalšího vývoje úrokových sazeb.
Zdroj: TradingView
Aktuální vývoj potvrzuje, že kryptoměny zůstávají citlivé na širší makroekonomické faktory a nadále vykazují korelaci s rizikovými aktivy.
Technický pohled naznačuje krátkodobý tlak
Z technického hlediska představuje prolomení hranice 67 000 USD ztrátu důležité krátkodobé podpory, která dříve fungovala jako konsolidační pásmo. Indikátory momenta oslabily, což naznačuje převahu prodejců v krátkém horizontu.
Trh nyní sleduje další úrovně podpory poblíž nedávných minim. Jejich případné prolomení by mohlo otevřít prostor pro hlubší korekci, zatímco stabilizace by mohla přilákat nákupní zájem.
Zvýšená volatilita zároveň odráží citlivost trhu na makroekonomické zprávy a změny v likviditě.
Makroekonomické faktory pod tlakem
Pokles Bitcoinu se časově shoduje s růstem výnosů státních dluhopisů a změnou očekávání ohledně měnové politiky. Vyšší výnosy nebo odklad snižování sazeb obvykle negativně ovlivňují spekulativní aktiva, mezi která kryptoměny patří.
V posledních měsících navíc Bitcoin vykazoval silnější korelaci s hlavními americkými indexy, což podporuje jeho vnímání jako rizikového aktiva s vyšší volatilitou.
Institucionální kapitál jako klíčový faktor
Rostoucí podíl institucionálních investorů znamená, že tok kapitálu do spotových ETF, derivátových trhů či makro fondů má výrazný vliv na krátkodobé cenové pohyby.
Dlouhodobé fundamenty, jako je omezená nabídka a postupná adopce digitálních aktiv, zůstávají relevantní. Krátkodobý vývoj je však výrazně ovlivněn likviditou a aktuálním nastavením trhu.
