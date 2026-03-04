Bitcoin roste nad 70 000 USD navzdory silnějšímu dolaru 📈

Bitcoin obnovuje růst, přestože sentiment napříč globálními akciovými trhy stále naznačuje risk-off náladu — což je patrné i na poklesu cen drahých kovů, zejména stříbra. Existuje možnost, že kapitál opouštějící trh se stříbrem se částečně přesouvá do překvapivě odolného BTC. Od amerického útoku na Írán cena kryptoměny vzrostla přibližně o 10 %, poté co v prvotní reakci krátce klesla přibližně k 63 000 USD.
Současně síla amerického dolaru nevyvolala poklesy na kryptotrhu a uzavírání různých momentum obchodů (včetně pozic v dodavatelích paměťových čipů) nezpůsobilo výrazný propad ceny BTC. Jedním z důvodů může být, že kryptotrh byl již dříve silně přeprodaný, což nyní omezuje jeho korelaci s širším trhem.
Bitcoin (D1)
BTC se aktuálně obchoduje blízko horní hranice konsolidačního pásma po nedávných poklesech. Hlavní test síly může přijít ve scénáři, kdy se cena posune směrem k úrovni 76 000 USD, kde se nachází EMA 50. Tato úroveň opakovaně fungovala jako významná rezistenční zóna již od podzimu — zejména na začátku října 2025 a v polovině ledna 2026.
Průraz nad tuto úroveň by mohl signalizovat obnovený tlak směrem k oblasti 90 000 USD. Naopak medvědí reakce v pásmu 70 000–76 000 USD by mohla spustit další klesající impuls, který by potenciálně mohl poslat cenu pod hranici 60 000 USD.
Zdroj: xStation5
BTC již prorazil nad úroveň 23,6% Fibonacciho retracementu, zatímco 38,2% retracement dále zvýrazňuje oblast kolem 75 000 USD jako potenciálně klíčovou rezistenční úroveň.
Zdroj: xStation5
Zjistěte, jak obchodovat kryptoměny:
- Jak investovat do Bitcoinu (BTC) – průvodce pro začátečníky
- Co je Ethereum? Průvodce pro začátečníky investováním do krypto ETP
- Kryptoměny: Jak investovat v roce 2026 a přijde růst trhu?
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 40 populárních kryptoměn s pákovým efektem!
- Pozice na nákup (long) i prodej (short)
- Možnost obchodování s pákou 1:2
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Shrnutí trhů: Kapitál opouští Evropu 🇪🇺 📉
Ropa roste o 6 % 📈 Zopakuje se scénář z roku 2022?
🚩 US500 klesá před otevřením trhu v USA, VIX roste o 6 %
Evropské indexy otevírají se smíšeným sentimentem 📊
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.