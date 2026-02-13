Bitcoin na hraně: Úroveň 60 000 USD může spustit lavinu likvidací

-
Hranice 60 000 USD je klíčovým likvidačním bodem s otevřeným zájmem 1,24 mld. USD v put opcích.
Pod touto úrovní leží 200týdenní průměr kolem 58 000 USD – zásadní technický support.
Prolomení pásma 60–58 tisíc USD může spustit nucené likvidace a zvýšit volatilitu.
Další potenciální support se nachází kolem 50 000 USD.
Bitcoin se aktuálně obchoduje kolem 67 000 USD, což představuje pokles přibližně o 47 % od říjnového maxima. Trh se přitom nachází v citlivé technické i derivátové zóně, kde může prolomení klíčové hranice 60 000 USD vyvolat výraznou volatilitu.
Podle dat z burzy Deribit je největší objem otevřených opcí soustředěn právě u put kontraktů na strike 60 000 USD. Otevřený zájem na této úrovni dosahuje přibližně 1,24 miliardy USD, což z ní činí klíčový bod pro krátkodobý vývoj. Pokud by cena pod tuto hranici klesla, mohlo by dojít k masivnímu zajišťování pozic ze strany prodejců opcí, což by zvýšilo tlak na další pokles.
Technicky se těsně pod touto úrovní nachází také 200týdenní klouzavý průměr (kolem 58 000 USD), který je dlouhodobě považován za zásadní supportní hranici. Jeho prolomení by mohlo otevřít prostor pro hlubší korekci.
Dalším rizikem jsou úvěry kryté bitcoinem. Mnoho těchto struktur je nastaveno tak, že při poklesu ceny k určitému pásmu dochází k automatickému prodeji zástavy. To by mohlo vyvolat řetězovou reakci nucených likvidací a uzavírání pákových pozic, což by trh dále destabilizovalo.
Analytici upozorňují, že při prolomení pásma 60 000–58 000 USD by mohl následovat pohyb směrem k oblasti 50 000 USD, případně až do vyšších 40 000 USD. Úroveň 50 000 USD je navíc druhým největším strike s vysokým otevřeným zájmem put opcí.
Sentiment na trhu zůstává krátkodobě negativní. Někteří analytici dokonce varují před možností „spirály poklesu“, pokud by došlo k akceleraci likvidací. Přesto je důležité zdůraznit, že vysoký objem zajišťovacích pozic může zároveň vytvářet prostor pro prudké odrazy, pokud se klíčová úroveň udrží.
Graf BITCOIN (H4)
Bitcoin se aktuálně obchoduje kolem 67 750 USD a po prudkém výprodeji z oblasti téměř 98 000 USD přešel do fáze konsolidace. Cena se aktuálně drží nad lokálním minimem kolem 60 050 USD. Technicky je trh stále v medvědí struktuře. Cena se nachází pod EMA 50 (69 476 USD) i výrazně pod SMA 100 (74 527 USD), přičemž oba klouzavé průměry mají klesající sklon. To potvrzuje přetrvávající tlak prodejců. Nejbližší rezistence se nachází u 23,6 % Fibonacciho hladiny (68 976 USD), nad kterou se trh zatím nedokázal stabilně prosadit. RSI (46) se pohybuje v neutrálním pásmu a naznačuje určité uklidnění po předchozím přeprodaném stavu. Momentum se mírně zlepšuje, což může krátkodobě podpořit pokus o růstovou korekci, nicméně celková struktura zůstává slabá.
Klíčovou oblastí pro další vývoj je pásmo 60 000–58 000 USD, kde se nachází nejen silný cenový support, ale i významná psychologická a dlouhodobá technická úroveň (200týdenní průměr dle širšího kontextu trhu). Jeho prolomení by mohlo otevřít prostor k dalšímu poklesu směrem k 50 000 USD. Naopak návrat nad 69 000 USD a následné překonání oblasti 72 000–74 000 USD by bylo prvním signálem, že trh se snaží o stabilizaci a hlubší korekce by mohla být u konce.
Zdroj: xStation5
