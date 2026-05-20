Nová hrozba pro tradiční banky? Fintechy se mohou dostat k infrastruktuře Fedu 🏦

- Trump nařídil přezkum bariér, které mohou brzdit fintech a krypto firmy v přístupu k platební infrastruktuře Fedu.
- Federální rezervní systém má do 120 dnů posoudit právní rámec a možnosti rozšíření přístupu.
- Finanční regulátoři mají během 90 dnů prověřit pravidla, která mohou omezovat partnerství fintechů s regulovanými institucemi.
- Pokud přezkum povede ke změnám, může to posílit konkurenci v americkém finančním sektoru a otevřít nové příležitosti pro fintech i kryptoměnové společnosti.
Americký prezident Donald Trump podepsal výkonné nařízení, které má prověřit překážky brzdící inovace ve finančních technologiích. Cílem je zjistit, zda současná pravidla zbytečně neomezují fintech a krypto firmy v přístupu k bankovním partnerstvím, platební infrastruktuře a případně i k licencím, které by jim umožnily působit více podobně jako tradiční finanční instituce.
Nařízení ukládá Radě guvernérů Federálního rezervního systému, aby do 120 dnů připravila zprávu pro prezidenta. Fed má zhodnotit právní, regulatorní a politický rámec, který určuje, zda a za jakých podmínek mohou fintech a krypto společnosti získat přístup k platebním systémům Federálního rezervního systému.
Právě tyto systémy představují důležitou část americké finanční infrastruktury. Umožňují efektivní přesuny peněz a snižují závislost na zprostředkujících bankách. Pro fintech firmy by přímější přístup mohl znamenat nižší náklady, rychlejší platby a větší kontrolu nad poskytovanými službami.
Trumpovo nařízení zároveň žádá Fed, aby posoudil svou právní pravomoc udělit přímý přístup fintech a krypto firmám. Součástí má být také hledání možností, jak tento přístup rozšířit v mezích zákona a při zachování odpovídajícího řízení rizik. To je důležité zejména proto, že otevření klíčové platební infrastruktury novým hráčům by mohlo zvýšit konkurenci, ale zároveň vyvolává otázky kolem stability, dohledu a bezpečnosti finančního systému.
Fintech a krypto společnosti v minulosti často upozorňovaly na potíže s přístupem k bankovním službám. V některých případech čelily i takzvanému debankingu, tedy ztrátě bankovních vztahů a přístupu k platebním kanálům. Kritici tento trend označovali jako Operation Chokepoint 2.0, protože podle nich šlo o nepřímý tlak na banky, aby omezovaly spolupráci s firmami z kryptoměnového sektoru.
Výkonné nařízení se nezaměřuje pouze na samotný Fed. Během následujících 90 dnů mají šéfové amerických federálních finančních regulátorů prověřit pravidla, příkazy, dopisy o nečinnosti i dohledové postupy, které mohou fintech firmám bránit ve spolupráci s regulovanými institucemi. Týká se to například bank, úvěrových družstev, broker-dealerů nebo investičních poradců.
Důležitou součástí přezkumu je také možnost zjednodušit žádosti o bankovní licence, licence úvěrových družstev, pojištění vkladů nebo další federální povolení. Pro vybrané fintech firmy by to mohlo otevřít cestu k hlubšímu zapojení do regulovaného finančního systému.
Trump v nařízení zdůraznil, že Spojené státy jsou globálním lídrem v oblasti finančních inovací a že rychlý růst fintech firem je jedním z důvodů této pozice. Administrativa tak vysílá signál, že chce podporovat nové finanční technologie a současně omezit regulatorní bariéry, které by podle ní mohly brzdit konkurenci a technologický rozvoj.
Pro krypto sektor je tento krok obzvlášť důležitý. V prosinci už Úřad kontrolora měny podmíněně schválil několik žádostí o národní trustové banky spojené s kryptoměnami, včetně firem jako Ripple, BitGo, Fidelity Digital Assets a Paxos. Nové nařízení může tento trend posílit a naznačit, že regulátoři budou pod tlakem hledat pružnější cestu pro licencování a spolupráci s fintech firmami.
Z pohledu trhu jde o potenciálně významný posun. Pokud by fintech a krypto firmy získaly jednodušší přístup k platebním službám Fedu a k bankovním licencím, mohlo by to zvýšit konkurenci vůči tradičním bankám. Zároveň by se však zvýšila potřeba jasných pravidel, protože přístup k jádru finanční infrastruktury vyžaduje přísný dohled, kapitálovou stabilitu a důsledné řízení provozních i systémových rizik.
