Bitcoin přešlapuje na 70 000 USD 💰

Bitcoin se drží nad 70 000 USD, ale po nedávném růstu přišla korekce.
Pozitivní regulatorní vývoj v USA zastínily obavy z inflace a vyšších sazeb.
Americké spotové ETF zaznamenaly odliv kapitálu, což značí slabší institucionální poptávku.
Klíčovou rizikovou úrovní pro trh zůstává oblast kolem 60 000 USD.
Bitcoin se drží mírně nad hranicí 70 000 USD, přestože se na trhu zvyšuje nervozita kvůli geopolitickému napětí a obavám z nové vlny inflace. Kryptoměna za sebou má tři dny poklesu poté, co se na začátku týdne dostala téměř k 76 000 USD, tedy na šestitýdenní maximum.
Tento týden přinesl pro kryptoměny smíšený obrázek. Pozitivní zprávou bylo regulatorní uvolnění v USA, kde americká Komise pro cenné papíry a burzy upřesnila přístup ke klasifikaci digitálních aktiv. Řada zavedenějších tokenů se tak zřejmě vyhne označení za cenné papíry, což by pro sektor znamenalo nižší regulatorní zátěž. Přesto tento impuls přehlušily makroekonomické obavy.
Hlavním problémem se stává možnost, že konflikt s Íránem ještě více zvýší ceny energií a tím i inflační tlaky. Trh proto začíná více počítat s tím, že centrální banky mohou zůstat déle jestřábí, případně znovu přitvrdit měnovou politiku. To je negativní zejména pro riziková aktiva, kam investoři bitcoin stále z velké části řadí.
Určité ochlazení je vidět i na institucionální poptávce. Americké spotové Bitcoin ETF zaznamenaly odliv kapitálu, když během dvou dnů odteklo přes 250 milionů USD. To je obrat oproti předchozí sérii přílivů a naznačuje, že část investorů v současném prostředí zaujímá opatrnější postoj.
Na druhou stranu bitcoin zatím zvládá napjatou geopolitickou situaci relativně dobře. Ve srovnání s jinými aktivy zůstává jeho výkonnost odolná a v průběhu března si stále připisoval zisk. Zajímavé je i srovnání s dalšími trhy – ropa prudce roste, zatímco část investorů opouští tradiční riziková aktiva. Právě tato relativní stabilita bitcoinu může být pro část trhu pozitivním signálem.
Určitou podporu navíc mohla ceně dodat i situace na opčním trhu, kde uzavírání negativních pozic vyvolalo dodatečné nákupy. Přesto zůstává patrné, že investoři si dál ponechávají ochranu proti výraznějšímu poklesu, přičemž významná část put opcí míří k úrovni 60 000 USD. To ukazuje, že trh s dalším výkyvem směrem dolů stále počítá.
Graf Bitcoin (H1)
Bitcoin se obchoduje kolem 70 994 USD a po předchozím poklesu se nyní snaží stabilizovat v blízkosti 50% Fibonacciho retracementu na úrovni 70 690 USD. Cena se drží poblíž EMA 50 na hodnotě 70 898 USD, což ukazuje na krátkodobý boj mezi kupci a prodejci, avšak zároveň zůstává pod SMA 100 na úrovni 72 378 USD, která potvrzuje, že střednědobý tlak zůstává spíše negativní.
Technický obraz naznačuje, že trh po prudším sestupu přešel do fáze konsolidace. Předchozí růstový trend byl narušen a bitcoin nyní respektuje důležité retracementové hladiny. Nejbližší rezistence leží v pásmu kolem 71 900 až 73 400 USD, kde se nachází nejen vyšší Fibonacciho úrovně, ale také SMA 100, která může růst dále brzdit. Naopak nejbližší podpora se nachází kolem 69 460 USD, a pokud by tato zóna nevydržela, trh by mohl znovu zamířit směrem k 67 700 USD.
Williams %R se pohybuje kolem -33, což ukazuje, že bitcoin už opustil překoupené pásmo a krátkodobé momentum začíná slábnout. Také Stochastic RSI po předchozím růstu klesá z vyšších hodnot, což potvrzuje ústup nákupní aktivity a naznačuje možnost dalšího krátkodobého ochlazení. Zatím tedy nejde o jasný signál pro obnovení růstového trendu, ale spíše o opatrnou stabilizaci po předchozím výprodeji.
Zdroj: xStation5
US Open: Wall Street na geopolitické horské dráze
Zemní plyn klesá 📉
Trump stahuje ultimátum vůči Íránu 🚨 TACO obrací trhy směrem vzhůru 📈
BREAKING: Průlom v íránské otázce; ropa klesá o 10 % ❗📉🚨
