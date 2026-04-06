Bitcoin roste o 3,5 % a blíží se k hranici 70 tisíc USD 📈

Nálada na trhu kolem Bitcoinu se postupně zlepšuje, podpořená mírným oslabením amerického dolaru a rostoucí chutí podstupovat riziko před pondělní seancí v USA. Jednání mezi Washingtonem a Teheránem pokračují a trh je v krátkodobém horizontu opatrně optimistický ohledně možnosti alespoň dočasného příměří.
Graf Bitcoinu (D1)
Při pohledu na poslední dva klesající cenové impulzy se BTC v obou případech choval podobně. Nyní, stejně jako na přelomu listopadu a prosince 2025, cena klesla přibližně o 10 % pod 23,6 % Fibonacciho retracementu klesajícího pohybu — dříve kolem 91 000 USD a nyní poblíž 69 000 USD. Stejně jako při předchozím pohybu se cena odrazila také od rezistence na úrovni 38,2 % Fibonacciho retracementu — dříve kolem 98 000 USD a nyní přibližně na 74 600 USD.
Klíčová podpora se nyní nachází kolem 65 000 USD. Průraz pod tuto hranici by mohl spustit rozhodující třetí klesající impuls. Pokud by takový pohyb odpovídal rozsahem předchozím dvěma poklesům přibližně v poměru 1:1, mohl by Bitcoin potenciálně klesnout směrem k oblasti 45 000 USD. Naopak pohyb nad 70 tisíc USD zvyšuje pravděpodobnost opětovného otestování úrovně 74 600 USD.
Zdroj: xStation5
