Bitcoin roste téměř o 4 % na nejvyšší úroveň od začátku února 2026

Bitcoin dnes roste díky zlepšenému sentimentu na akciových trzích, podpořenému nejsilnějšími přítoky do ETF od července 2025 a zvýšenou aktivitou velkých hráčů. Cena se pokouší o udržitelný průraz nad 78 000 USD a otestování 200denní EMA (červená linie).
- Pohyb nad 78 000 USD dává investorům naději, že by se býčí trend mohl dále prodloužit a Bitcoin by mohl nabrat momentum k otestování oblasti 84 000 USD, kde se nachází EMA 200 — tedy úroveň, která se změnila z podpory na rezistenci a zůstává neproražená od října 2025.
- Naopak pokles pod 50denní EMA (oranžová linie), tedy kolem 75 000 USD, by mohl signalizovat návrat k downtrendu a výběru zisků, s rizikem silnějšího medvědího pohybu směrem k 60 000 USD.
- Při pohledu na indikátor SAR jsou stále patrné výrazné podobnosti se vzorem z ledna 2026. Průraz nad 80 000 USD by mohl potvrdit silnější odrazové momentum, pokud by jej doprovodil jasný růst spotové poptávky, zlepšení sentimentu na opčním trhu a pokračující velké transakce ze strany whales.
V tuto chvíli však zůstává pozicování na opcích relativně opatrné a spotový trh má stále daleko k euforii. Hlavní výjimkou je vyšší aktivita v ETF tocích.
Zdroj: xStation5
