Bitcoin se krátce propadl pod hranici 70 000 USD, volatilita na kryptotrhu zesílila

Bitcoin krátce klesl pod 70 000 USD a dosáhl několikaměsíčního minima.
Pokles byl způsoben averzí k riziku, realizací zisků a likvidacemi pákových pozic.
Ostatní kryptoměny následovaly Bitcoin a rovněž oslabily.
Dlouhodobý výhled zůstává pro část investorů pozitivní, krátkodobá volatilita ale přetrvává.
Bitcoin během dnešního obchodování krátce klesl pod hranici 70 000 USD, čímž se dostal na nejnižší úroveň za několik měsíců. Po prudkém výprodeji se cena částečně zotavila, nicméně pohyb znovu upozornil na vysokou volatilitu kryptoměnového trhu.
Zdroj: TradingView
Ústup od rizika a tlak makroekonomiky
Propad přišel v prostředí zvýšené averze investorů k riziku, kdy trhy reagují na nejistotu ohledně měnové politiky, vývoje úrokových sazeb a globální ekonomiky. Investoři zároveň realizovali zisky po předchozím růstu, což zesílilo tlak na cenu Bitcoinu.
Likvidace pákových pozic zrychlily výprodej
Jakmile Bitcoin prolomil klíčové technické úrovně, došlo k nuceným likvidacím pákových pozic, což výrazně urychlilo pokles. Kryptoměnový trh tak znovu ukázal, jak citlivý je na prudké pohyby a vysoké využití finanční páky. Ostatní kryptoměny následovaly Bitcoin a rovněž oslabily.
Dlouhodobý příběh zatím zůstává zachován
Navzdory krátkodobému šoku část investorů upozorňuje, že dlouhodobý fundament Bitcoinu se výrazně nezměnil. Institucionální zájem, produkty navázané na burzovně obchodované fondy a širší adopce zůstávají podpůrnými faktory. Krátkodobě však analytici varují před pokračující kolísavostí.
Klíčová hranice pro další vývoj
Úroveň 70 000 USD se nyní stává důležitou psychologickou i technickou hranicí. Pokud se Bitcoin nad tuto úroveň stabilně vrátí, může se sentiment zlepšit. Naopak neúspěch při návratu by mohl otevřít prostor pro další pokles.
