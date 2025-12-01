Bitcoin se propadl pod 86 000 USD: Trh kryptoměn zahájil prosinec silným výprodejem

-
Bitcoin klesl pod 86 000 USD v rámci širšího výprodeje kryptoměn na začátku prosince 2025.
Výprodej byl způsoben kombinací makroekonomických rizik, likvidací pákových pozic a slabého zájmu investorů.
Ethereum a další kryptoměny rovněž ztratily na hodnotě, což stáhlo celý sektor dolů.
Analytici sledují úroveň 80 000 USD jako klíčový technický support.
Bitcoin zaznamenal začátkem prosince prudký pokles, kdy během jediného dne prolomil psychologickou hranici 86 000 USD. Tento vývoj je součástí širší korekce na trhu kryptoměn, která umazala značnou část zisků z říjnového historického maxima.
Zdroj: xStation5
Příčiny poklesu
Analytici uvádějí několik důvodů, které přispěly k tomuto výprodeji:
Zvýšená averze k riziku a nejistota ohledně vývoje úrokových sazeb vedly k odlivu kapitálu z rizikových aktiv.
Masové likvidace pákových pozic zintenzivnily propad — investoři nuceně uzavírali ztrátové pozice.
Nízký zájem investorů o nákup při poklesu („chybí dip-buyers“) snížil podporu trhu.
Slábnoucí toky kapitálu do kryptoměnových ETF a pokles institucionálního zájmu o BTC.
Vývoj a širší dopady
Z říjnového maxima okolo 126 000 USD se cena Bitcoinu během několika týdnů propadla téměř o 40 %. Pod tlakem se ocitly i další kryptoměny, zejména Ethereum. Poklesy cen zasáhly celý sektor a snížily tržní kapitalizaci o stovky miliard dolarů.
Výprodej kryptoměn byl rovněž doprovázen oslabením akciových trhů, což potvrzuje silnou korelaci mezi digitálními aktivy a širšími tržními podmínkami.
Co očekávat dále
Analytici sledují úroveň 80 000 USD jako klíčový support, jehož prolomení by mohlo vést k dalším výprodejům. Na druhé straně existují názory, že aktuální korekce může očistit trh od přehnané spekulace a vytvořit pevnější základy pro budoucí růst.
