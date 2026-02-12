Tržní shrnutí: Stagnace ve Velké Británii, cla zatěžují velké společnosti a kryptoměny se stabilizují

Makroekonomika a měny
- Velká Británie na křižovatce: Růst HDP ve čtvrtém čtvrtletí ve výši pouhých 0,1 % mezikvartálně v kombinaci s poklesem HDP na obyvatele potvrzuje skutečné zpomalení ekonomiky. To zvyšuje tlak na Bank of England (BoE), aby zvážila agresivnější snížení úrokových sazeb.
- Odolnost libry vs. zranitelnost: Navzdory slabým údajům dnes GBP posílila o 0,1 % vůči americkému dolaru (v rámci G10 zaostává pouze za CHF a NZD). Vysoký obchodní deficit však libru vystavuje riziku dalšího oslabení, pokud se zúží výnosová výhoda Velké Británie vůči USD a EUR.
- Forint pod tlakem: EUR/HUF vzrostl o 0,4 %. Maďarská měna se potýká s poklesem inflace (což zvyšuje pravděpodobnost snížení úrokových sazeb) a pokračujícím sporem mezi Maďarskem a EU, který ohrožuje uvolnění klíčových fondů Unie.
Komodity a drahé kovy
- Ropa ovlivněna geopolitickou situací: WTI klesla pod 65 USD za barel, i když napětí zůstává vysoké. Izraelský premiér údajně tlačí na Donalda Trumpa, aby zrušil íránský program balistických raket, zatímco Trump se zdá být nakloněn rychlé jaderné dohodě namísto další eskalace.
- Pokles cen kovů: Po silném růstu v předchozí seanci dochází k mírné korekci. Zlato se obchoduje pod hranicí 5 100 USD, stříbro zůstává nad hranicí 83 USD a platina se drží těsně nad hranicí 2 100 USD.
- Nárůst nabídky stříbra: V USA dochází k výraznému nárůstu prodeje stříbra do sběrných surovin. To by mohlo zvýšit objem recyklace a pomoci snížit globální deficit nabídky.
Sezóna výsledků a firemní zprávy
- Unilever (-3 %): Zatímco základní tržby meziročně vzrostly o 4,2 %, což je více, než se očekávalo, celkové tržby (12,6 mld. EUR) zaostaly za odhady, což vedlo k 3% poklesu v první hodině obchodování.
- Mercedes-Benz (-2 %): Automobilka oznámila ohromující 57% pokles ročního zisku, který byl způsoben především náklady souvisejícími s cly odhadovanými na 1,2 miliardy dolarů. Provozní zisk za rok 2025 dosáhl 5,8 miliardy eur, což je méně než prognóza 6,6 miliardy eur.
- Pokles v technologickém sektoru: Cisco po zveřejnění neuspokojivých čtvrtletních výsledků propadlo v poobchodním obchodování o 7 %.
- Robinhood včera ztratilo téměř 9 %, protože tržby související s kryptoměnami nesplnily očekávání.
- Sledujte: Pozornost se přesouvá na Applied Materials a Arista Networks, které zveřejní své výsledky po dnešním uzavření burzy.
Kryptoměny a politika
- Bitcoin se stabilizuje: Po včerejším prudkém výprodeji se BTC drží stabilně nad hranicí 67 000 USD. Ethereum (ETH) se zotavuje po nedávném poklesu pod psychologickou hranici 2 000 USD.
- Spor o Powella: Scott Bessent naznačil, že po právních konzultacích bude vyšetřování postavení Jeromea Powella pravděpodobně vedeno Senátním bankovním výborem, nikoli Ministerstvem spravedlnosti.
