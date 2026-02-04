Bitcoin vedl prudký výprodej kryptoměn – z trhu zmizelo téměř 500 miliard dolarů

-
Trh kryptoměn ztratil za týden téměř 500 miliard USD, v čele s Bitcoinem.
Cena Bitcoinu klesla pod 73 000 USD, nejníže od listopadu 2024.
Smazány byly zisky od amerických prezidentských voleb v roce 2025.
Objevují se pochybnosti, zda Bitcoin obstojí jako bezpečný přístav.
Kryptoměnový trh zažil v uplynulém týdnu ostrý výprodej, který vedl Bitcoin, jehož cena spadla pod 74 000 USD, a během obchodování dokonce pod 73 000 USD. Celkově se z trhu vymazalo přibližně 467,6 miliardy USD. Jedná se o největší týdenní pokles tržní hodnoty kryptoměn od roku 2022.
Zdroj: TradingView
Ztraceny všechny zisky od amerických voleb
Bitcoin tímto propadem smazal veškeré zisky dosažené od vítězství Donalda Trumpa v prezidentských volbách. Od historického maxima (přes 126 000 USD v říjnu 2025) ztratil více než 40 % hodnoty. Kromě Bitcoinu oslabily také altcoiny jako Ethereum, Solana a XRP.
Likvidace pozic a rostoucí averze k riziku
Za propadem stojí nucené likvidace spekulativních pozic, klesající chuť investorů riskovat a obavy z globálních ekonomických otřesů. Obchodníci stahují kapitál z rizikových aktiv, což umocňuje výprodej kryptoměn. Analytici také varují před možným dalším výprodejem, pokud se situace na trzích nezklidní.
Otřesený obraz Bitcoinu jako digitálního zlata
Současný vývoj vyvolává otázky o tom, zda Bitcoin skutečně plní roli „digitálního zlata“ – tedy bezpečného aktiva v době geopolitické a ekonomické nejistoty. Pokles v prostředí tržních turbulencí tuto funkci zpochybňuje.
