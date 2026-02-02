Bitcoin vstupuje do medvědího trhu po 40% propadu od historického maxima

Kryptoměny zaostávají za očekáváními investorů už od začátku roku a prodejci aktuálně drží téměř trvalou převahu nad poptávkou. Pohled na graf Bitcoinu nepřináší pro investory povzbudivý technický obraz – zejména pro ty krátkodobé.
Bitcoin (D1)
Je pravda, že indikátor RSI ukazuje na téměř rekordní přeprodanost, když se RSI pohybuje okolo 27, ale MACD vykazuje jasnou slabost. Navíc při pohledu na předchozí cenové reakce Bitcoinu a býčí trh v letech 2020–2021 vidíme nápadné podobnosti. Existuje možnost, že probíhající pokles bude pokračovat a stlačí BTC směrem k důležitým on-chain úrovním podpory, které lze hledat poblíž 50 000 USD (Realized Price).
Krátkodobí investoři dnes stále častěji realizují ztráty – v průměru téměř 15 %, přičemž průměrná nákupní cena se pohybuje kolem 90 000 USD, zatímco spotová cena je téměř o 25 % níže pod 200denním EMA (červená linie), která je okolo 99 000 USD. Není tedy pochyb, že současná korekce (40 % z vrcholu na 126 000 USD) se dá označit za technický medvědí trh Bitcoinu. Pokud bychom vycházeli z historie, mohl by se Bitcoin ve druhé polovině roku obchodovat v pásmu 50 000–60 000 USD.
Největším rizikem pro trhy zůstává situace kolem Strategy, která v posledních letech nahromadila stovky tisíc BTC (průměrná cena cca 76 000 USD za BTC), a prodejní tlak ze strany amerických spotových ETF, které poprvé od svého spuštění v roce 2024 vykazují průměrnou ztrátu několika procent.
Dokud se BTC obchoduje pod 90 000 USD, výhoda zůstává na straně prodejců a čtyřletý halvingový cyklus se zdá být „realizován“ přímo před našima očima, s možným „dnem medvědího trhu“ ve 4. čtvrtletí 2026.
Zdroj: xStation5
Ethereum (D1)
Situace u Etherea je ještě „drastičtější“, protože korekce z maxim dosahuje aktuálně téměř 55 %. I když se vzhledem k rozsahu poklesů technický odraz zdá pravděpodobný, trvalý obrat trendu zůstává méně reálný, dokud je Bitcoin pod tlakem. Podobně jako má Bitcoin svou „Strategy“, Ethereum má vlastní obdobu v podobě společnosti Bit Immersion Digital. Tato firma, vedená Tomem Leem, aktuálně drží více než 5 miliard USD nerealizovaných ztrát na svých pozicích v ETH. Ačkoli dlouhodobé fundamenty podporující rostoucí význam Etherea jako sítě profitující z megatrendu tokenizace zůstávají nedotčeny, toky kapitálu jsou stále opatrné a neexistují náznaky, že by kupující měli sílu dostat ETH nad 3 000–3 300 USD v blízké době – zejména pokud Bitcoin nadále vyvolává nejistotu na trhu.
Zdroj: xStation5
Data CryptoQuant ukazují, že historicky zvýšená volatilita signalizuje klíčový posun v tržní fázi. Historicky čtení v rozmezí z30 nad +3 často předcházelo silným cenovým pohybům – jak prudkým růstům, tak rychlým poklesům. V tuto chvíli se zdá, že pravděpodobnější je scénář poklesu, nicméně odraz nelze nikdy vyloučit – zejména po výprodeji takového rozsahu, jaký jsme v poslední době zaznamenali.
Zdroj: CryptoQuant
Více faktorů likvidity ukazuje, že se Bitcoin momentálně pohybuje ve výjimečně obtížném tržním prostředí. Podle CryptoQuant je zatížen trvalým nedostatkem likvidity, který ovlivňuje trh již několik měsíců. Aktivita investorů (stablecoiny) na burzách je jednoznačně utlumená.
Zdroj: CryptoQuant
