BREAKING: Masivní nárůst zásob ropy výrazně překonal očekávání. WTI klesá o 1 %

Nejnovější data amerického Úřadu pro energetické informace (EIA) ukazují masivní nárůst zásob ropy, který výrazně překonal tržní odhady:
- Zásoby ropy: +15,99 mil. barelů (Očekávání: +1,2 mil. barelů)
- Zásoby benzínu: -1,01 mil. barelů (Očekávání: -0,6 mil. barelů)
- Zásoby destilátů: +0,25 mil. barelů (Očekávání: -1,9 mil. barelů)
- Zásoby v Cushingu: +0,88 mil. barelů
- Využití rafinerií: pokles o 2,4 procentního bodu (Očekávání: +0,5 p. b.)
- Těžba ropy v USA: stabilní kolem 13,5 mil. barelů denně (-33 tis. bpd)
Přestože se zásoby vracejí na úrovně z loňského roku, zůstávají výrazně pod pětiletým průměrem. Aktuální trend však začíná potvrzovat, že trh skutečně čelí výraznému převisu nabídky.
Zásoby ropy prudce rostou v souladu se sezónností. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB
Komentář k trhu: Napětí s Íránem vs. hrozba globálního převisu nabídky
Ropný trh se aktuálně pohybuje mezi geopolitickou rizikovou prémií a tvrdými daty ukazujícími na převis nabídky. Odhaduje se, že geopolitická prémie nyní činí přibližně 3 až 10 USD na barel.
Na jedné straně se zostřila rétorika Donalda Trumpa vůči Íránu. Prezident obvinil Teherán z obnovení „znepokojivých“ jaderných ambicí, což vyvolalo obavy z blokády Hormuzského průlivu, kterým prochází přibližně 20 % světového obchodu s ropou, a z možného růstu cen nad 100 USD. Trhy napjatě čekají na čtvrteční jednání, zatímco americké síly v regionu zůstávají ve vysoké pohotovosti. Ve svém projevu o stavu Unie však Trump naznačil, že preferuje dosažení dohody s Íránem, zároveň však zdůraznil, že nedovolí zemi rozvíjet jaderné zbraně.
Na druhé straně fyzické fundamenty trhu dále oslabují. Dnešní zpráva EIA s nárůstem zásob téměř o 16 milionů barelů je medvědím signálem potvrzujícím globální převis nabídky. Rusko i Írán již agresivně snižují ceny (Číně nabízejí slevy 11–12 USD na barel), aby prodaly přebytečnou ropu. Zároveň slábne rétorika kolem „Net Zero“ a je nahrazována politikou zaměřenou na zvyšování produkce. Ve střednědobém horizontu to může udržet ceny WTI pod tlakem (aktuálně kolem 66 USD), pokud nedojde k otevřenému vojenskému konfliktu.
Další články o komoditách a jejich obchodování:
- Investování do kávy formou CFD
- Obchodování zlata – Investování do zlata pro začátečníky
- Obchodování stříbra – Jak investovat do stříbra?
- Šest věcí, které potřebujete vědět o obchodování ropy
- Základy obchodování komodit
- Obchodování s plynem – Jak investovat do NATGAS?
- Historie a budoucnost zemního plynu (NATGAS)
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 25 CFD na komodity z různých sektorů!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Denní shrnutí: Začátek konce dezinflace?
Pšenice na nejvyšší úrovni za 8 měsíců 📈
Jane Street: Legendární market maker u soudu
Block Inc. propouští 40 % zaměstnanců a roste o 16 % – Je to nový paradigma?
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.