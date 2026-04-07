Bitcoin znovu oslabil 🔻

- Bitcoin klesl k 68 800 USD a reagoval na růst geopolitického napětí.
- Trumpovo ultimátum vůči Íránu zvýšilo tlak na riziková aktiva.
- Přesto do spotových Bitcoin ETF dál přitéká kapitál.
- Klíčem pro další růst může být uklidnění konfliktu a posun v americké regulaci krypta.
Bitcoin v úterý v asijském obchodování oslabil spolu s dalšími rizikovými aktivy, když trhy znervózněly před vypršením ultimáta amerického prezidenta Donalda Trumpa vůči Íránu. Největší kryptoměna světa klesla až o 2,2 % a pohybovala se kolem 68 800 USD, čímž smazala část předchozích zisků po krátkém návratu nad hranici 70 000 USD. Pod tlak se dostal i ether, který odepsal až 2,8 %.
Nervozita na trzích souvisí s rostoucím geopolitickým napětím. Trump pohrozil útoky na íránskou civilní infrastrukturu, pokud nebude znovu otevřen Hormuzský průliv, který je klíčovou trasou pro světový obchod s energií. Vedle kryptoměn kolísaly také akcie, přičemž futures na S&P 500 ztrácely kolem 0,4 %.
Podle analytičky společnosti BTC Markets zůstává sentiment kolem bitcoinu v krátkodobém až střednědobém horizontu spíše medvědí. Trh se nyní nachází ve vyčkávacím režimu, kdy kupci nemají dostatečnou sílu na potvrzení průrazu výše a prodejci zároveň nedokázali spustit výraznější výprodej. Investoři tak zůstávají opatrní a čekají především na další vývoj konfliktu s Íránem.
Zajímavé však je, že bitcoin si i přes zvýšenou volatilitu vede relativně odolně. Prodejní tlak ze strany institucí podle trhu polevuje a americké spotové Bitcoin ETF zaznamenaly v pondělí čistý příliv kapitálu ve výši 471,3 milionu USD. To naznačuje, že část investorů nadále využívá poklesů k nákupům.
Od začátku března se bitcoin většinou drží v pásmu 65 000 až 75 000 USD, což potvrzuje pokračující fázi konsolidace. Další výraznější směr může přijít až ve chvíli, kdy se vyjasní geopolitická situace a zároveň se posune americká legislativa týkající se kryptoměn. Právě možné uklidnění konfliktu a schválení Clarity Act v USA patří podle trhu mezi hlavní možné impulzy pro další růst digitálních aktiv.
Vývoj bitcoinu tak nyní zůstává úzce svázán s globální náladou investorů. Dokud bude přetrvávat nejistota kolem Íránu a cen ropy, kryptoměny pravděpodobně zůstanou citlivé na jakýkoli nový geopolitický impuls.
Graf BITCOIN (H4)
Bitcoin se aktuálně obchoduje kolem 68 466 USD a po krátkodobém výkyvu se znovu stabilizoval v blízkosti obou klouzavých průměrů. Pozitivním signálem je, že cena zůstává nad EMA 50 na 67 815 USD i nad SMA 100 na 68 082 USD, což naznačuje mírně zlepšené krátkodobé technické nastavení. Trh se ale stále pohybuje v širším bočním pásmu, kde už delší dobu chybí výraznější impuls pro silnější trendový pohyb. RSI na 54,9 se drží v neutrálním pásmu a ukazuje, že bitcoin má prostor pro pohyb na obě strany bez známek překoupenosti či přeprodanosti. Také momentum 102,5 naznačuje lehce pozitivní dynamiku, ale zatím ne tak silnou, aby potvrdila začátek výraznější růstové vlny. Z technického pohledu tak trh působí spíše stabilizačně, přičemž kupci získali mírnou převahu, ale zatím nedokázali prosadit jednoznačný průraz vzhůru.
Zdroj: xStation5
