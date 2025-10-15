BlackRock a partneři sázejí 40 miliard dolarů na datová centra – AI infrastruktura jako investiční priorita

-
BlackRock (GIP) kupuje Aligned Data Centers za 40 miliard USD – největší datová transakce v historii.
-
Na akvizici se podílí i Microsoft, Nvidia, Mubadala, Temasek a další.
-
Cíl: vybudovat infrastrukturu pro rychle rostoucí AI sektor.
-
Přestože valuace rostou, digitální infrastruktura zůstává klíčovým investičním cílem díky očekávanému dlouhodobému růstu.
-
Společnost BlackRock prostřednictvím své infrastrukturní divize Global Infrastructure Partners (GIP) oznámila akvizici amerického provozovatele datových center Aligned Data Centers v rámci transakce, která firmu ohodnocuje na 40 miliard USD včetně dluhu. Jde tak o největší obchod v historii sektoru datových center, reflektující rostoucí poptávku po infrastruktuře pro umělou inteligenci.
Vedle BlackRocku se na transakci podílí i další významní investoři včetně MGX (AI investiční platforma podporovaná Mubadala Investment Co.), Microsoftu, Nvidie, Kuwait Investment Authority a Temasek Holdings ze Singapuru. Tato skupina vystupuje pod společným názvem Artificial Intelligence Infrastructure Partnership (AIP).
Aligned je rychle rostoucí provozovatel datových center se sídlem v Texasu, který působí napříč USA a Jižní Amerikou. V současnosti spravuje 50 kampusů a 78 datových center, a to jak v provozu, tak ve fázi výstavby. V lednu 2025 firma získala přes 12 miliard USD v rámci investičních závazků od investorů včetně fondů spravovaných Macquarie Asset Management, dosavadního majoritního vlastníka.
Z pohledu investorů představuje Aligned jeden z hlavních beneficientů boomu v oblasti umělé inteligence, která generuje obrovskou poptávku po výkonných výpočetních kapacitách. Infrastruktura se stává klíčovým segmentem – vedle čipových firem jako Nvidia nebo Hynix se zájem přesouvá k datovým centrům, optickým sítím a dalším hardwarovým článkům AI ekosystému.
Přestože někteří analytici upozorňují na možnou přehřátost trhu a nepřiměřené valuace vzhledem k ještě nerozvinutému komerčnímu využití AI, digitální infrastruktura nadále patří mezi nejaktivněji obchodované třídy aktiv s atraktivní kombinací růstu a stabilních výnosů.
BlackRock tímto krokem navazuje na předchozí akvizici společnosti CyrusOne (rovněž datová centra), kterou GIP a KKR koupili v roce 2022 za přibližně 15 miliard USD. Generální ředitel BlackRocku Larry Fink uvedl, že AIP je „připraveno pokrýt rostoucí globální poptávku po infrastruktuře nezbytné pro rozvoj AI.“
Graf BLK.US (D1)
Cena akcií BlackRock se odrazila od klouzavého průměru EMA 50 (1190,30 USD) a zůstává výrazně nad SMA 100 (1097,34 USD), což potvrzuje dlouhodobý růstový trend. RSI se nachází na hodnotě 61,1, tedy v neutrálně-býčí zóně, bez známek překoupení. MACD vykazuje pozitivní hodnoty, přičemž je blízko možného býčího překřížení, což podporuje možnost pokračování růstového trendu.
Zdroj: xStation5
