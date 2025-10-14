BlackRock láme rekordy: Spravuje 13,5 bilionu USD a sází na alternativní aktiva

-
BlackRock spravuje rekordních 13,5 bilionu USD, zejména díky ETF a alternativním aktivům.
-
Alternativní investice nyní tvoří 663 miliard USD, s ambicí růst o dalších 400 miliard do roku 2030.
-
Výnosy a zisk překonaly očekávání díky vyšším poplatkům a akvizici HPS.
-
Akcie společnosti překonaly výkonnost trhu a ukazují na důvěru investorů ve strategii firmy.
-
Společnost BlackRock Inc., největší správce aktiv na světě, ve třetím čtvrtletí přilákala 205 miliard USD vkladů od klientů, čímž opět potvrdila svou rostoucí dominanci ve světě financí. Klíčovým tahounem byly zejména investice do privátního úvěrování a alternativních aktiv, což je oblast, do které firma stále více směřuje.
Čisté přílivy do ETF fondů a dalších nástrojů dosáhly 153 miliard USD, čímž celkový objem spravovaných aktiv v těchto produktech překročil historickou hranici 5 bilionů USD. Celkové čisté přílivy do dlouhodobých investičních fondů činily 171 miliard USD, což překonalo očekávání analytiků (161,6 mld. USD). Celková aktiva pod správou dosáhla rekordních 13,5 bilionu USD, podpořená i růstem na trzích.
Generální ředitel Larry Fink ve svém prohlášení uvedl: „Rozsah příležitostí, které máme před sebou, převyšuje cokoli, co jsme kdy zažili.“
Výsledky hospodaření rovněž překvapily pozitivně:
-
Upravený zisk na akcii vzrostl o 1 % na 11,55 USD, čímž překonal očekávání trhu (11,47 USD).
-
Tržby se meziročně zvýšily o 25 % na 6,5 miliardy USD.
-
Výnosy z výkonnostních poplatků vzrostly o 33 % na 516 milionů USD, tažené hlavně segmentem alternativních investic.
Ve třetím čtvrtletí BlackRock dokončila akvizici společnosti HPS Investment Partners v hodnotě 12 miliard USD, což byla třetí velká akvizice za posledních 18 měsíců. Touto transakcí přibylo 165 miliard USD spravovaných aktiv, čímž se celkové alternativní investice BlackRocku zvýšily na 663 miliard USD. Společnost plánuje tento objem do roku 2030 navýšit o dalších 400 miliard USD.
Růst zaznamenala i oblast správy likvidity – fondy peněžního trhu a cash managementu přilákaly 34 miliard USD, čímž tento segment dosáhl dalšího milníku: 1 bilion USD ve spravovaných aktivech.
Akcie BlackRock posílily za poslední rok o 17 %, čímž překonaly růst indexu S&P 500, který za stejnou dobu vzrostl o 14 %.
Graf BLK.US (D1)
Akcie společnosti BlackRock se po zveřejnění silných kvartálních výsledků nadále pohybují v býčím trendu. Aktuální cena se nachází kolem 1 155 USD, přičemž při posledním poklesu trh respektoval podporu tvořenou klouzavým průměrem EMA 50 na úrovni 1 127,68 USD, od které se odrazil zpět vzhůru. SMA 100 (1 085,31 USD) zůstává silně rostoucí, což potvrzuje dlouhodobý růstový trend. RSI osciluje kolem hodnoty 54,3, tedy v neutrálním pásmu, což značí prostor pro další růst bez známek překoupení. MACD se drží nad nulou, a přestože linie signálu je v těsné blízkosti, zatím nedošlo k negativnímu překřížení, což potvrzuje pokračující pozitivní momentum.
Technicky je důležité sledovat, zda se akcie udrží nad EMA 50 – její prolomení by mohlo znamenat prohloubení korekce směrem k úrovni 1 100–1 085 USD, kde se nachází silnější technická podpora. Naopak nejbližší rezistence zůstává v oblasti 1 166 USD, což je aktuální lokální maximum.
Zdroj: xStation5
