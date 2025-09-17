BlackRock zvyšuje expozici vůči akciím USA a umělé inteligenci v modelových portfoliích za 185 miliard USD

Největší správce aktiv na světě, BlackRock, upravuje svá modelová portfolia v hodnotě 185 miliard USD směrem k vyšší expozici v amerických akciích a investicích do umělé inteligence. Vyplývá to z posledního investičního výhledu zveřejněného Bloombergem.
Co se mění
BlackRock zvýšil podíl amerických akcií na úkor mezinárodních rozvinutých trhů. Nově jsou modely zhruba o 2 % nadváženy akciemi, což znamená, že mají vyšší zastoupení akcií než srovnávací benchmark, s cílem těžit z dobrého výkonu amerických firem a příležitostí v oblasti AI.
Tyto změny už spustily přesuny miliard dolarů mezi odpovídajícími ETF a fondy BlackRocku, které odrážejí nové alokace.
Proč tento krok
Silný výkon amerických firem, zejména v sektorech tech a AI, je jedním z důvodů, proč BlackRock zvýšil expozici. Také téma umělé inteligence zaujímá v predikcích firmy čím dál větší váhu — nejen software, ale celá „stack“ od infrastruktury přes výpočty až po modely a aplikace. A vzhledem k tomu, že mezinárodní rozvinuté trhy relativně zaostávají, USA jsou v současné chvíli atraktivnější z hlediska růstu.
Rizika
Být silně nakloněný USA a AI přináší i rizika:
-
Akcie s velkou AI expozicí často mají vysoké valuace; možné korekce trhu by mohly být bolestivé.
-
Makroekonomická a regulační rizika — např. politické změny, obchodní tažení nebo regulace AI — mohou strategii zkomplikovat.
-
Nedostatečná diverzifikace může být nebezpečná, pokud se trh USA propadne nebo bude čelit neočekávaným problémům.
Na co si dát pozor
-
Jestli ostatní správci aktiv začnou podobně přestručovat svá portfolia — může jít o širší investiční trend, ne jen o jediné portfolio.
-
Jak se bude dařit nově navýšeným expozicím ve výkonech – přinese vyšší výnosy, nebo jen vyšší volatilitu?
-
Pohyb peněz mezi fondy: jestli odliv z mezinárodních trhů a příliv do USA/AI proběhne i v širším měřítku.
-
Sledujte regulační rámce pro AI, rozhodnutí firem týkající se vývoje AI či infrastruktury – ty mohou sehrát velkou roli v tom, zda se BlackRockova volba vyplatí.
