Blackstone kupuje Shermco od Gryphonu za 1,6 miliardy USD

Dne 21. srpna 2025 oznámili Gryphon Investors dohodu o prodeji společnosti Shermco – předního poskytovatele služeb v oblasti elektrických testů, údržby a inženýrství – fondům soukromého kapitálu spravovaným společností Blackstone. Transakce má hodnotu přibližně 1,6 miliardy dolarů, což představuje významný krok pro všechny zúčastněné strany.
Pozadí a profil společnosti
Společnost Shermco byla založena v roce 1974 a sídlí v texaském Irvingu. Patří k předním severoamerickým společnostem certifikovaným podle standardů InterNational Electrical Testing Association (NETA). Provozuje více než 40 servisních center v USA a Kanadě, přičemž zaměstnává přes 600 techniků s NETA certifikací a 200 inženýrů. Mezi její hlavní činnosti patří údržba, opravy, testování a projektování elektrických zařízení, a to především pro zákazníky z oblasti datových center, utilit, průmyslu a komerční sféry.
Růst pod vedením Gryphonu
Gryphon získal Shermco v červnu 2018. V průběhu následujících sedmi let úzce spolupracoval s generálním ředitelem Philem Petrocelim a vedením společnosti na rozvoji prostřednictvím organického růstu i akvizic. Výsledkem byl dvojnásobný nárůst tržeb a zlepšení provozních marží, čímž se Shermco posunulo mezi nejvýznamnější hráče na trhu.
Strategický význam pro Blackstone
Pro Blackstone znamená akvizice posílení portfolia o infrastrukturu s opakujícími se příjmy a zásadním významem. Shermco poskytuje kritické služby v oblasti elektrických sítí, které jsou zásadní v době rostoucí poptávky po datových centrech, elektrifikaci a rozvoji technologií poháněných umělou inteligencí.
Představitelé Blackstone, včetně JP Munfy a Michaela Stauba, ocenili schopnost Shermca zajistit spolehlivost elektrických systémů po celé zemi. David Foley z divize Blackstone Energy Transition Partners pak zdůraznil, že společnost ideálně zapadá do strategie energetické transformace a infrastruktury nové generace.
Perspektivy a vyjádření
Generální ředitel Shermco, Phil Petrocelli, vyjádřil optimismus ohledně nové spolupráce a označil Blackstone za silného partnera pro další růst. Gryphon ocenil výsledky dosažené během svého vlastnictví a vyjádřil důvěru, že Shermco bude v dobrých rukou.
Poradci při transakci
Společnost Harris Williams zastávala roli hlavního finančního poradce Shermca, právní poradenství poskytla firma Kirkland & Ellis. Blackstone asistovali poradci Stifel a JPMorgan, právní služby zajišťovala kancelář Vinson & Elkins.
