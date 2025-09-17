Bloom Energy dosahuje rekordní hodnoty díky partnerství s Oracle

Akcie Bloom Energy dosáhly rekordní hodnoty 73,29 USD, což představuje nárůst o více než 200 % od začátku roku 2025. Hlavním motorem tohoto růstu je strategické partnerství se společností Oracle, které zahrnuje dodávku technologie palivových článků pro datová centra podporující umělou inteligenci.
V reakci na tento vývoj analytici Morgan Stanley zvýšili cílovou cenu akcií Bloom Energy na 85 USD, což naznačuje další růstový potenciál.
Partnerství s Oracle otevírá pro Bloom Energy nové příležitosti k dynamickému růstu, protože firmě umožňuje rychle a efektivně dodávat inovativní energetická řešení na bázi palivových článků pro klíčová datová centra pohánějící pokročilé AI systémy. V době rychle rostoucí poptávky po výpočetním výkonu se spolehlivé a ekologicky šetrné zdroje energie stávají prioritou pro provozovatele IT infrastruktury. Díky tomuto strategickému partnerství má Bloom Energy vynikající pozici k uspokojení těchto požadavků prostřednictvím čistých, stabilních a škálovatelných energetických řešení.
Aby dále posílila svou pozici na trhu, společnost oznámila ambiciózní plán zdvojnásobit výrobní kapacitu na 2 gigawatty do konce roku 2026. K dosažení tohoto cíle investuje 100 milionů USD do technologického vývoje, rozšíření výrobních závodů a zvýšení provozní efektivity. Tato opatření umožní nejen rychlejší plnění objednávek, ale také lepší přizpůsobení rostoucím potřebám zákazníků v technologickém a průmyslovém sektoru. Bloom Energy je tak dobře připravena využít tržních příležitostí a udržet si konkurenční výhodu v rychle se rozvíjejícím sektoru zelené energie.
Analytici rovněž upozorňují na zlepšení finančních výsledků společnosti ve druhém čtvrtletí 2025. Tržby dosáhly 401,2 milionu USD, což představuje meziroční nárůst o 19,5 %. Hrubá marže vzrostla z 20,4 % na 26,7 % a provozní marže se zvýšila na 7,1 %. Společnost dosáhla kladného volného peněžního toku ve výši 33 milionů USD, což značí zlepšenou ziskovost.
