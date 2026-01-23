BoJ ponechává sazby beze změny navzdory jestřábímu posunu ve výhledu. Co dál pro USDJPY?

Bank of Japan (BoJ) ponechala krátkodobou úrokovou sazbu beze změny na úrovni 0,75 %. Ačkoliv projekce růstu a inflace centrální banky naznačily výrazně jestřábí postoj, jenu se zatím nepodařilo výrazně posílit. Měna nadále trpí zhoršujícím se fiskálním výhledem, přestože rostou očekávání, že do poloviny roku dojde k obnovení zpřísňování měnové politiky. Trhy aktuálně zohledňují mírně přes dvě zvýšení sazeb v roce 2026, zatímco některé instituce, například Citi, počítají až se třemi zvýšeními.
Guvernér Kazuo Ueda svou opatrnou rétorikou udržuje jen pod trvalým tlakem. Ačkoliv by prostředí vyšších sazeb mělo teoreticky měnu podpořit ve vícero kvartálním horizontu, devizový trh zůstává soustředěný na krátkodobý vývoj, kde váhavý přístup BoJ dominuje narativu.
Rozhodnutí BoJ o měnové politice
- Ponechání sazeb: Základní úroková sazba zůstala na úrovni 0,75 %, po prosincovém zvýšení z 0,5 %. Rozhodnutí bylo schváleno poměrem 8:1, přičemž jeden člen hlasoval pro okamžité zvýšení na 1 %.
- Revize směrem vzhůru: Banka zvýšila odhad růstu HDP pro fiskální roky 2025–2026 na rozmezí 0,9–1,0 %. Klíčové je výrazné zvýšení trajektorie „core-core“ inflace, která má zůstat nad cílem 2 % až do fiskálního roku 2027.
- Inflační dynamika: Oficiální komuniké uvádí, že tlak na mzdy a domácí poptávka posilují inflační momentum, čímž kompenzují nižší ceny ropy a zmírnění globálních rizik.
Vzkaz guvernéra
- Po zasedání pan Ueda zopakoval, že banka bude „pokračovat ve zvyšování sazeb, pokud se naplní ekonomické a inflační předpovědi.“ Zároveň však zdůraznil, že načasování a tempo zůstává závislé na datech, zejména s důrazem na trh práce.
- Fáze vyhodnocení: Uvedl, že od prosincového zvýšení neuplynula dostatečná doba k posouzení jeho dopadu, což odůvodňuje současnou pauzu.
- Citlivost jenu: Ačkoliv se vyhnul přímému komentáři k měnovému kurzu – což spadá pod ministerstvo financí – uznal, že slabý jen zvyšuje dovozní náklady a může dočasně podpořit index CPI.
Cyklus zpřísňování v roce 2026
- Projekce samotné BoJ – stabilní core-core CPI nad 2 % a vyšší růst HDP – poskytují fundamentální důvod pro další zpřísnění. Podle Bloomberg Economics by k dalšímu kroku mohlo dojít v červenci, což by naznačovalo snahu vyhnout se příliš agresivnímu obratu v roce voleb. Trh se short-term sazbami počítá s jedním zvýšením v polovině roku a možným dalším koncem roku.
Výhled pro jen
Navzdory jestřábím výhledům USDJPY zůstává ukotven poblíž úrovně 160. Investoři vnímali rozhodnutí jako „holubičí ponechání“, protože nepřišel žádný signál o bezprostředním kroku.
- Fiskální brzda: Trh je stále více znepokojen fiskální trajektorií Japonska, zejména návrhy na nulové DPH na potraviny. Obavy z narůstajícího rozpočtového deficitu při expanzivní fiskální politice silně tlumí důvěru investorů.
- Výnosové rozpětí: Rozdíl výnosů mezi USA a Japonskem stále favorizuje dolar, nicméně historický nárůst výnosů japonských dluhopisů – kdy 40leté JGB poprvé dosáhly 4 % – teoreticky poskytuje jenu podporu. Tento pohyb je však spíše důsledkem fiskálních obav než změny v měnové politice.
- Fundamentální obrat: Z pohledu 6 až 12 měsíců fundamenty nahrávají jenu. Postupné zužování rozdílů v sazbách a očekávání změkčení dolaru v souvislosti se snižováním sazeb Fedu naznačují možné zotavení JPY ze současných minim.
Tržní sentiment a technická situace
- Krátkodobě: Absence jasného signálu o zpřísnění zajišťuje pokračující volatilitu. Jen nejprve oslabil, ale následně stabilizoval, jak krátkodobé výnosy vzrostly a extrémní dlouhodobé výnosy se zmírnily.
- Střednědobě: Sentiment vůči jenu je extrémně medvědí. Pokud se však naplní růstové projekce a BoJ naznačí konzistentní zpřísňování, je dlouhodobé zotavení pravděpodobné.
- Pozice investorů: Nedávná data ukazují na extrémní pokles long pozic a nárůst shortů. Čisté pozice se blíží hodnotám (-100 000 kontraktů), které historicky signalizují obrat. Tato extrémní spekulace zvyšuje riziko „short squeeze“, podobného tomu, co jsme viděli v roce 2024.
Technický pohled: Růstový moment USD/JPY začíná ztrácet na síle. Ačkoliv opětovný test úrovně 160 zůstává možný, průlom pod 50denní klouzavý průměr by představoval významný signál. Takový pohyb by mohl spustit hlubší korekci směrem k pásmu 150–151, zvláště pokud trh jako celek dále přijme narativ „Sell America.“
