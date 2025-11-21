Bradesco roste nejrychleji mezi brazilskými bankami – obrat pod vedením Noronhy přináší ovoce

-
Akcie Bradesca vzrostly o 64 %, nejvíce mezi brazilskými bankami.
-
Ziskovost roste díky snížení nákladů, restrukturalizaci úvěrů a investicím do AI.
-
Úvěrové riziko je lépe řízeno, ale náklady na ztráty z úvěrů rostou kvůli konkrétním firemním případům.
-
Analytici upozorňují, že po prudkém růstu může být prostor pro další zhodnocení omezený.
-
Akcie banky Banco Bradesco SA posílily letos o 64 %, což z ní činí nejvýkonnější retailovou banku v Brazílii. Tento vývoj přichází dva roky poté, co se vedení ujal Marcelo Noronha, který se soustředí na nákladovou disciplínu, digitalizaci a bezpečnější úvěrování. Výsledkem je nejen rostoucí zisk, ale i zvýšená důvěra investorů v obrat celé instituce.
Za prvních devět měsíců letošního roku vzrostl čistý zisk Bradesca o 28 % meziročně, zatímco náklady na rizikové klienty byly snižovány. Výrazný posun je patrný v portfoliu kreditních karet – úvěry pro nízkopříjmové klienty klesly o 4 %, zatímco u vyšších příjmových skupin vzrostly o více než 38 %. Úrokové výnosy se zvýšily o 19 % a zmenšující se podíl restrukturalizovaných půjček naznačuje zdravější úvěrový profil.
Bradesco současně omezilo půjčování velkým korporacím, kde došlo k poklesu o 3,5 %, a soustředí se na zástavní a zajištěné úvěry pro jednotlivce a středně velké firmy. Tento posun pomohl udržet výnosnost i v prostředí s klesajícími úvěrovými maržemi. V rámci investičního bankovnictví zaznamenala banka nárůst tržního podílu v oblasti domácích emisí dluhopisů z 15 % na 19 %, což podpořilo poplatkové výnosy.
Bradesco také výrazně investuje do umělé inteligence a snižuje provozní základnu – za poslední rok zrušila 1 603 poboček a servisních míst, čímž zvýšila efektivitu. I přesto zůstává technologická transformace nákladově náročná, což mírně tlumí růst ziskovosti.
Noronha přitom odmítá riskantní expanzi a zdůrazňuje důsledné řízení rizika. Výrazné zajištěné úvěry poskytla například společnostem J&F SA a Aguassanta Participações SA, vždy se zástavou v podobě firemních akcií. Přesto banka evidovala v 3. kvartále nárůst nákladů na úvěrové ztráty o 20 % – hlavně kvůli jednomu velkému firemnímu klientovi. Banka je také věřitelem firmy Ambipar, která v říjnu požádala o ochranu před věřiteli.
Ve 3. čtvrtletí dosáhl čistý zisk 6,21 miliardy BRL, což je nárůst o 19 % a v souladu s očekáváním analytiků. Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) vzrostla na 14,7 %, z loňských 12,4 %, což potvrzuje pozitivní trend. Aktiva banky dosahují 2,26 bilionu BRL.
Přesto analytici varují před přehnaným optimismem. Podle JPMorgan je akcie již výrazně oceněná a další růst bez korekce může být problematický. Citigroup oceňuje jádrové trendy, ale upozorňuje na zpomalující tempo zlepšení.
Graf BBDO.US (D1)
Akcie brazilské banky Bradesco pokračují v silném růstovém trendu a aktuálně se obchodují na úrovni 3,10 USD, což představuje nárůst o více než 70 % od února 2025. Cena se pohybuje nad oběma klouzavými průměry – EMA 50 (2,86 USD) a SMA 100 (2,65 USD), což potvrzuje dlouhodobé býčí nastavení trhu.
Zdroj: xStation5
