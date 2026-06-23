BREAKING: EURUSD prohlubuje pokles po údajích PMI z eurozóny ⚡

Předběžné údaje PMI z eurozóny za červen přinesly smíšený, ale celkově mírně pozitivní obraz. Kompozitní index dosáhl 49,5 bodu, čímž překonal odhad 49,2 a zlepšil se z předchozích 48,5. Pomohlo tomu lepší čtení ve službách (48,9 vs. odhad 48,6), i když výroba mírně klesla na 51,3 z 51,6. Eurozóna jako celek zůstává těsně pod hranicí expanze, ale trend se posouvá správným směrem.
Francie byla jasným pozitivním překvapením. Výrobní sektor se vrátil do expanze na 50,7 bodu oproti odhadu 50,1. Služby vyskočily na 47,4 z velmi slabých 44,3 a kompozitní index vzrostl na 47,6 proti odhadu 46,0. Celkově ekonomika stále zůstává v kontrakci, ale tempo zlepšení je výrazné.
Německo naopak zklamalo. Výrobní sektor zůstal beze změny přesně na 50,0 bodu oproti odhadu 50,2. Služby se však propadly na 46,8 proti očekávání 49,0, což stáhlo kompozitní index na 48,0. To je výrazně pod konsenzem 49,7 a zároveň zhoršení oproti minulému měsíci, kdy index dosáhl 48,8. Propad ve službách je hlavním problémem. Naznačuje, že domácí poptávka v největší evropské ekonomice zůstává pod tlakem a komplikuje případný krátkodobý obrat v komunikaci ECB.
Závěr: Lepší výsledek eurozóny je skutečný, ale křehký. Táhne jej hlavně oživení ve Francii, zatímco německý sektor služeb vysílá varovné signály. Vnitřní divergence mezi dvěma největšími ekonomikami eurozóny se rozšiřuje, což udržuje makroekonomické prostředí zranitelné.
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