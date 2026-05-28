BREAKING: Gold a US100 reagují na data PCE a HDP z USA

Dubnová data PCE překvapila pozitivně. Meziměsíční inflace dosáhla 0,4 % m/m, což bylo pod očekáváním trhu na úrovni 0,5 %. Výsledek naznačuje mírné zmírnění cenových tlaků ve srovnání s březnem, kdy PCE vzrostlo o 0,7 % m/m. V meziročním vyjádření zůstala celková inflace PCE na 3,8 % r/r, v souladu s odhady.
Jádrové PCE přináší pozitivní překvapení
Jádrové PCE, preferovaný inflační ukazatel Fedu, vzrostlo jen o 0,2 % m/m a překonalo očekávání na úrovni 0,3 %. Jde o jasný signál, že základní inflační tlaky polevují rychleji, než trh čekal. Meziročně jádrové PCE dosáhlo 3,3 % r/r, v souladu s konsenzem. V kombinaci se slabším meziměsíčním údajem však mohou trhy tato data interpretovat jako otevření prostoru pro dřívější snížení sazeb Fedu.
HDP revidováno níže
Druhý odhad růstu HDP za 1. kvartál 2026 zklamal. Růst dosáhl 1,6 % k/k oproti očekávání 2,0 % a předchozímu údaji 2,0 %. Revize směrem dolů potvrzuje, že americká ekonomika zpomaluje více, než se původně čekalo.
Dopady na trh
Celkově data vykreslují obraz mírnějšího prostředí se stagflačním rizikem. Inflace však zůstává hlavním tématem trhu a dnešní relativně uklidňující údaje podporují odraz indexu US100, který byl patrný už několik minut po zveřejnění.
Zdroj: xStation
