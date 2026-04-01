BREAKING: ISM ukazuje pokračující expanzi, ale inflační tlaky prudce rostou

Hlavní index na úrovni 52,7 bodu (oproti očekávání 52,5 a předchozí hodnotě 52,4) znamená třetí měsíc expanze v řadě. Vnitřní detaily reportu však tržní nadšení tlumí.
- Inflační šok (Prices Paid: 78,3 vs. 73,0): To je klíčové sdělení celého reportu. Náklady na vstupy rostou nejrychlejším tempem od poloviny roku 2022. Takto silné cenové tlaky, související mimo jiné s komoditami a cly, představují pro Fed výrazný varovný signál a odsouvají výhled možného snížení sazeb. Trh přitom pro letošní rok stále oceňuje jen 20–30% pravděpodobnost zvýšení sazeb.
- Pokračující oživení (hlavní PMI: 52,7): Výroba se definitivně posunula za útlum z roku 2025. Odolnost americké ekonomiky dává Fedu větší prostor k udržení restriktivní měnové politiky.
- Slábnoucí momentum poptávky (nové objednávky: 53,5): Objednávky sice dál rostou, ale tempo růstu zpomalilo oproti únorovým 55,8 bodu. To naznačuje, že počáteční vlna novoročního optimismu a doplňování zásob začíná slábnout.
- Slabá poptávka po pracovní síle (zaměstnanost: 48,7): Navzdory rostoucí výrobě zůstává sektor v oblasti náboru v pásmu kontrakce, protože hodnota zůstává pod hranicí 50 bodů. Firmy se mohou přesouvat směrem k automatizaci nebo omezovat náklady na pracovní sílu, aby kompenzovaly prudce rostoucí ceny materiálů.
Tento report vyznívá jednoznačně jestřábím tónem, zejména z pohledu inflace. Kombinace robustního růstu a prudkého skoku vstupních nákladů by měla podporovat americký dolar a výnosy státních dluhopisů, zatímco na valuace technologických společností (US100) může působit negativně. Scénář vyšších sazeb po delší dobu se právě stal ještě pravděpodobnějším.
EURUSD ovšem reaguje na naději, že konflikt na Blízkém východě brzy skončí. Klesající míra rizika je pro americký dolar negativní a EURUSD se znovu dostává nad úroveň 1,16, když proráží nad klesající trendovou linii.
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 70 CFD na globální měnové páry!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.